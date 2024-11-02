https://ria.ru/20241102/novgorod-1981450282.html

В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров

В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров - РИА Новости, 02.11.2024

В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров

Утвержден стандарт для размещения работников, в том числе иностранцев, не имеющих постоянной регистрации в Новгородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T00:53

2024-11-02T00:53

2024-11-02T01:01

общество

новгородская область

великий новгород

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Утвержден стандарт для размещения работников, в том числе иностранцев, не имеющих постоянной регистрации в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что стандарт разработан для общественной безопасности граждан и направлен на обеспечение социально-бытовыми условиями работников. "В связи с возрастающей важностью регионального регулирования трудовой миграции в Новгородской области разработан и утвержден Стандарт обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории региона", - говорится в сообщении. Работодателям, привлекающим иностранцев или работников из других регионов России для строительства или капитального ремонта, рекомендовано размещать их в хостелах и общежития. Если речь идет о работе на промышленных комплексах и объектах транспортной инфраструктуры с численностью привлекаемых работников 100 и более человек, временные места проживания должны располагаться в пределах территории размещения этих объектов. "Стандарт предусматривает и нормы обеспеченности жилой площадью на одного работника: в общежитии - не менее шести квадратных метров, в хостеле и иных специально создаваемых работодателем объектах размещения - не менее четырех квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что временные места проживания должны быть оснащены системой видеонаблюдения.

https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

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общество, новгородская область, великий новгород, россия