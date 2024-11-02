https://ria.ru/20241102/novgorod-1981450282.html
В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров
В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров - РИА Новости, 02.11.2024
В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров
Утвержден стандарт для размещения работников, в том числе иностранцев, не имеющих постоянной регистрации в Новгородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T00:53
2024-11-02T00:53
2024-11-02T01:01
общество
новгородская область
великий новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981294070_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_486ab63910f76dff69c563d49a332dc4.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Утвержден стандарт для размещения работников, в том числе иностранцев, не имеющих постоянной регистрации в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что стандарт разработан для общественной безопасности граждан и направлен на обеспечение социально-бытовыми условиями работников. "В связи с возрастающей важностью регионального регулирования трудовой миграции в Новгородской области разработан и утвержден Стандарт обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории региона", - говорится в сообщении. Работодателям, привлекающим иностранцев или работников из других регионов России для строительства или капитального ремонта, рекомендовано размещать их в хостелах и общежития. Если речь идет о работе на промышленных комплексах и объектах транспортной инфраструктуры с численностью привлекаемых работников 100 и более человек, временные места проживания должны располагаться в пределах территории размещения этих объектов. "Стандарт предусматривает и нормы обеспеченности жилой площадью на одного работника: в общежитии - не менее шести квадратных метров, в хостеле и иных специально создаваемых работодателем объектах размещения - не менее четырех квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что временные места проживания должны быть оснащены системой видеонаблюдения.
https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
новгородская область
великий новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981294070_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_1e34561568a3abf34018cda54e172c49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, великий новгород, россия
Общество, Новгородская область, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде утвердили стандарт для проживания гастарбайтеров
В Великом Новгороде утвердили стандарт для размещения гастарбайтеров
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Утвержден стандарт для размещения работников, в том числе иностранцев, не имеющих постоянной регистрации в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что стандарт разработан для общественной безопасности граждан и направлен на обеспечение социально-бытовыми условиями работников.
"В связи с возрастающей важностью регионального регулирования трудовой миграции в Новгородской области разработан и утвержден Стандарт обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории региона", - говорится в сообщении.
Работодателям, привлекающим иностранцев или работников из других регионов России
для строительства или капитального ремонта, рекомендовано размещать их в хостелах и общежития. Если речь идет о работе на промышленных комплексах и объектах транспортной инфраструктуры с численностью привлекаемых работников 100 и более человек, временные места проживания должны располагаться в пределах территории размещения этих объектов.
"Стандарт предусматривает и нормы обеспеченности жилой площадью на одного работника: в общежитии - не менее шести квадратных метров, в хостеле и иных специально создаваемых работодателем объектах размещения - не менее четырех квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временные места проживания должны быть оснащены системой видеонаблюдения.