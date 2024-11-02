https://ria.ru/20241102/nizhneudinsk-1981539510.html
В Нижнеудинске 24 семьи получили ключи от новых квартир
В Нижнеудинске 24 семьи получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 02.11.2024
В Нижнеудинске 24 семьи получили ключи от новых квартир
В городе Нижнеудинске Иркутской области в рамках госпрограммы "Доступное жилье" построен дом, в котором будут жить работники местной районной больницы, 24 семьи РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:21
2024-11-02T14:21
2024-11-02T14:21
иркутская область
жилье
нижнеудинск
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. В городе Нижнеудинске Иркутской области в рамках госпрограммы "Доступное жилье" построен дом, в котором будут жить работники местной районной больницы, 24 семьи уже получили ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба правительства региона. В Приангарье по поручению губернатора региона Игоря Кобзева проводится системная работа по улучшению кадровой обеспеченности социальной сферы. Жилье для медицинских работников – это одна из ощутимых мер поддержки системы здравоохранения. "В микрорайоне Восточный города Нижнеудинска состоялась церемония вручения комплектов ключей от нового жилья медицинским работникам. В новые квартиры заехали 24 семьи. Строительство пятиэтажного 33-квартирного дома в микрорайоне Восточный для медицинских работников велось в рамках государственной программы "Доступное жилье", - говорится в сообщении. Из областного и федерального бюджетов было выделено свыше 162 миллионов рублей. Благоустроенные однокомнатные, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры распределили между медработниками Нижнеудинской районной больницы. Еще часть квартир зарезервирована для приезжих специалистов. К новому дому подведены все коммуникации, на территории микрорайона есть своя котельная. В 2025 году в Восточном будет завершено строительство улично-дорожной сети и подъездных путей, а также проведено благоустройство территории. В настоящее время в микрорайоне также строятся четыре многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Их возведение планируется завершить до конца года.
https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html
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жилье, нижнеудинск, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Жилье, Нижнеудинск, Иркутская область, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. В городе Нижнеудинске Иркутской области в рамках госпрограммы "Доступное жилье" построен дом, в котором будут жить работники местной районной больницы, 24 семьи уже получили ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Приангарье по поручению губернатора региона Игоря Кобзева
проводится системная работа по улучшению кадровой обеспеченности социальной сферы. Жилье для медицинских работников – это одна из ощутимых мер поддержки системы здравоохранения.
"В микрорайоне Восточный города Нижнеудинска состоялась церемония вручения комплектов ключей от нового жилья медицинским работникам. В новые квартиры заехали 24 семьи. Строительство пятиэтажного 33-квартирного дома в микрорайоне Восточный для медицинских работников велось в рамках государственной программы "Доступное жилье", - говорится в сообщении.
Из областного и федерального бюджетов было выделено свыше 162 миллионов рублей. Благоустроенные однокомнатные, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры распределили между медработниками Нижнеудинской районной больницы. Еще часть квартир зарезервирована для приезжих специалистов. К новому дому подведены все коммуникации, на территории микрорайона есть своя котельная. В 2025 году в Восточном будет завершено строительство улично-дорожной сети и подъездных путей, а также проведено благоустройство территории.
В настоящее время в микрорайоне также строятся четыре многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Их возведение планируется завершить до конца года.