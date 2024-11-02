https://ria.ru/20241102/nikolaj-1981610866.html

Писатель Николай Украинец пожертвовал госпремию от Бречалова на помощь СВО

Писатель Николай Украинец пожертвовал госпремию от Бречалова на помощь СВО - РИА Новости, 02.11.2024

Писатель Николай Украинец пожертвовал госпремию от Бречалова на помощь СВО

Писатель Николай Украинец, написавший книгу про удмуртского партизана, Героя СССР, получил от главы Удмуртии Александра Бречалова государственную премию за... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:02

2024-11-02T20:02

2024-11-02T20:17

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УФА, 2 ноя - РИА Новости. Писатель Николай Украинец, написавший книгу про удмуртского партизана, Героя СССР, получил от главы Удмуртии Александра Бречалова государственную премию за сохранение истории и принял решение направить ее на нужды спецоперации, сообщила пресс-служба главы республики. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел государственный прием в честь Дня народного единства и Дня государственности республики, на котором вручил заслуженные награды жителям и трудовым коллективам региона, сообщила пресс-служба руководителя Удмуртии. Государственный прием прошел в Доме Дружбы народов в Ижевске. "Удмуртия, как и в целом вся страна, всегда была родным домом для представителей разных национальностей. Сейчас их более 130, и все они живут в республике в согласии и добрососедстве. Мы вместе знакомим наших детей с многообразием традиций России и Удмуртии. Мы вместе отстаиваем суверенитет нашего государства, поддерживаем наших военнослужащих. И к этому подключаются все жители региона", - сказал на госприеме Бречалов. Он рассказал, что в каждом районе и городе региона работают сотни активистов, которые плетут сети, шьют обмундирование, вяжут теплые вещи, формируют гуманитарные грузы для участников СВО. "У нас работает фонд "Сообщество". Через него жители и предприятия республики тоже помогают нашим бойцам. Оборонные заводы трудятся в две, а то и в три смены, приближая Победу. Это и называется народным единством", – сказал глава региона. Затем глава республики перешел к вручению заслуженных наград. Указом президента РФ за вклад в развитие электронной промышленности и достигнутые трудовые успехи Благодарностью президента награжден коллектив акционерного общества "Элеконд", награду получил генеральный директор Анатолий Наумов, информирует пресс-служба. "Указом президента Российской Федерации медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены гендиректор "Конструкторского бюро электроизделий XXI века" Виктор Уланов и начальник цеха "Ижевского электромеханического завода "Купол" Рамиля Закирова. Также указом президента орден Почета вручен председателю Государственного Совета республики Владимиру Невоструеву",- говорится в релизе. В пресс-службе рассказали, что звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики" удостоились полковник полиции, командир ОМОН Росгвардии по Удмуртии Олег Матвеев, зампредседателя "Музыкального общества Удмуртской Республики" Валерий Митрофанов, генеральный директор предприятия "Шаркан-трикотаж" Надежда Зайнакова. Также Глава Удмуртии вручил свидетельства о занесении на Доску Почета республики. На ней в этом году присутствуют фотографии 54 человек и 15 трудовых коллективов из всех отраслей экономики: бизнеса, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, промышленности и других. "Каждое предприятие, каждая наша отрасль может похвастаться добросовестными работниками и отличниками производства. В Год семьи, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, особенно радостно отмечать заботливых мужей и отцов, а когда это еще и первоклассный специалист, то приятно вдвойне. Именно такой профессионал трудится на заводе "Ижсталь". Это мастер цеха калиброванного проката Владимир Вильевич Цветков. В этом году у него сразу два юбилея – 40 лет с начала трудовой деятельности на предприятии и совместной жизни с супругой", – прокомментировал Бречалов. В пресс-службе добавили, что награды также получили тракторист-машинист предприятия "Россия" Можгинского района Вячеслав Российских, который трудится на своем месте уже 37 лет и увлекается музыкой, поет в ансамбле "Чибари". Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30" в этом году празднует свое 90-летие. Коллектив учреждения тоже занесен на Доску Почету Удмуртии. Такой же чести удостоился коллектив акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол". "Благодарю за высокую оценку работы нашего коллектива! Она справедлива. Заводу "Купол" 67 лет. За это время мы научились производить и разрабатывать наукоемкие средства ПВО. Создана самая широкая в мире линейка ЗРК малой дальности. В составе Концерна ВКО "Алмаз – Антей" предприятие развивает систему воздушно-космической обороны страны. Спасибо за поддержку Главе республики Александру Владимировичу и всей команде Удмуртии. Представителям промышленных предприятий региона, с которыми мы работаем в кооперации. И, конечно, нашему многотысячному коллективу. Доверие постараемся оправдать", - приводятся слова руководителя предприятия "Купол" Фаниля Зиятдинова. Государственными премиями чествовали лауреатов, внесших весомый вклад в науку, творчество, сохранение истории и традиций. На просвещение молодежи и воспитание патриотизма направлены книги Николая Украинца. Его работа "Партизанскими тропами к Великой Победе" – это гимн дружбе народов нашей страны и вкладу Удмуртии в Победу над фашизмом. Автор стал лауреатом премии в номинации "Искусство, литература и образование", сообщила пресс-служба. "В книге "Партизанскими тропами к Великой Победе" показана нерушимая дружба народов Советского Союза в борьбе с фашизмом за освобождение своей родины. Показана роль сына удмуртского народа – героя Советского Союза Александра Николаевича Сабурова, его пятитысячного партизанского соединения при освобождении белорусского полесья. Я белорус и пришел сегодня в своем национальном костюме, чтобы еще раз подчеркнуть, что в службе мы едины и непобедимы. Посоветовавшись с Обществом белорусского народа в Удмуртской Республике, я решил передать государственную премию Удмуртской Республики на оказание гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции в Фонд "Сообщество", - цитирует пресс-служба писателя. По данным пресс-службы, в завершение госприема Бречалов объявил о присвоении звания "Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики" двум сотрудникам заводов республики: "Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг" – Надежде Юминовой и "Завода микроэлектронных технологий" Тахиру Хазияхметову.

https://ria.ru/20241102/brechalov-1981490537.html

https://ria.ru/20241018/brechalov-1978801567.html

https://ria.ru/20241030/brechalov-1981008027.html

https://ria.ru/20241003/udmurtiya-1976114698.html

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