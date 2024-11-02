https://ria.ru/20241102/moskalkova--1981596847.html

Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными

Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными - РИА Новости, 02.11.2024

Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:11

2024-11-02T18:11

2024-11-02T23:41

украина

специальная военная операция на украине

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными.Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно."Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", - заявила федеральный омбудсмен.Москалькова отметила, что обмен пленными - это важная гуманитарная тема, которая полностью соответствует международным принципам и нормам."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила она.Также Москалькова рассказала, что более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.

https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

украина

россия

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украина, россия, татьяна москалькова