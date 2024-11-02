https://ria.ru/20241102/moskalkova--1981596847.html
Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными
Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными - РИА Новости, 02.11.2024
Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:11
2024-11-02T18:11
2024-11-02T23:41
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными.Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно."Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", - заявила федеральный омбудсмен.Москалькова отметила, что обмен пленными - это важная гуманитарная тема, которая полностью соответствует международным принципам и нормам."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила она.Также Москалькова рассказала, что более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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украина, россия, татьяна москалькова
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными
Москалькова призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по обмену пленными
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону
вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными.
Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что её аппарат неоднократно обращался к украинской стороне по активизации российско-украинского обмена пленными, однако ввиду политизации вопроса процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно.
"Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", - заявила федеральный омбудсмен.
Москалькова отметила, что обмен пленными - это важная гуманитарная тема, которая полностью соответствует международным принципам и нормам.
"Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила она.
Также Москалькова рассказала, что более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.