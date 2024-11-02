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Жителям Молдавии приходят агитирующие сообщения от имени парламента - РИА Новости, 02.11.2024
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17:12 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981582478.html
Жителям Молдавии приходят агитирующие сообщения от имени парламента
Жителям Молдавии приходят агитирующие сообщения от имени парламента - РИА Новости, 02.11.2024
Жителям Молдавии приходят агитирующие сообщения от имени парламента
Жители Молдавии получают ложные сообщения от имени парламента, призывающие их проголосовать за определенного кандидата в предстоящем в воскресенье втором туре... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:12
2024-11-02T17:12
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Жители Молдавии получают ложные сообщения от имени парламента, призывающие их проголосовать за определенного кандидата в предстоящем в воскресенье втором туре президентских выборов, причем с возможностью получить вознаграждение, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики. Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что ряд жителей страны получили по телефону анонимные угрозы убийством, назвав это актом запугивания, чтобы граждане боялись прийти на выборы. "Граждане сообщают нам, что получают на свои электронные адреса сообщения от парламента Республики Молдова, призывающие их проголосовать в воскресенье за определенного кандидата на выборах и впоследствии получить финансовое вознаграждение от политической партии. В то же время людей призывают принять участие в "патриотическом митинге". Парламент Республики Молдова не отправлял подобных сообщений и осуждает атаку подделок, отправленных от имени учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на парламентском сайте. В публикации также призывают игнорировать эти "ложные сообщения, призванные создать давление и замешательство". "Мы уведомили государственные учреждения об указанной атаке. Происхождение адресов, с которых приходят сообщения, предстоит установить", - подчеркивается в сообщении. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981555805.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, дорин речан, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Дорин Речан, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Жителям Молдавии приходят агитирующие сообщения от имени парламента

Жителям Молдавии от лица парламента обещают вознаграждение в обмен на голос

© Depositphotos.com / vadim.ungureanu.v.gmail.comЗдание парламента Республики Молдова
Здание парламента Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Depositphotos.com / vadim.ungureanu.v.gmail.com
Здание парламента Республики Молдова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Жители Молдавии получают ложные сообщения от имени парламента, призывающие их проголосовать за определенного кандидата в предстоящем в воскресенье втором туре президентских выборов, причем с возможностью получить вознаграждение, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.
Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что ряд жителей страны получили по телефону анонимные угрозы убийством, назвав это актом запугивания, чтобы граждане боялись прийти на выборы.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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"Граждане сообщают нам, что получают на свои электронные адреса сообщения от парламента Республики Молдова, призывающие их проголосовать в воскресенье за определенного кандидата на выборах и впоследствии получить финансовое вознаграждение от политической партии. В то же время людей призывают принять участие в "патриотическом митинге". Парламент Республики Молдова не отправлял подобных сообщений и осуждает атаку подделок, отправленных от имени учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на парламентском сайте.
В публикации также призывают игнорировать эти "ложные сообщения, призванные создать давление и замешательство". "Мы уведомили государственные учреждения об указанной атаке. Происхождение адресов, с которых приходят сообщения, предстоит установить", - подчеркивается в сообщении.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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27 октября, 16:48
 
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