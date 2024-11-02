https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981451339.html

В Молдавии объявили день тишины перед вторым туром президентских выборов

В Молдавии объявили день тишины перед вторым туром президентских выборов - РИА Новости, 02.11.2024

В Молдавии объявили день тишины перед вторым туром президентских выборов

День тишины наступил в Молдавии в субботу - накануне второго тура голосования на президентских выборах, в этот день запрещена любая предвыборная агитация,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:08

2024-11-02T01:08

2024-11-02T01:08

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. День тишины наступил в Молдавии в субботу - накануне второго тура голосования на президентских выборах, в этот день запрещена любая предвыборная агитация, нарушители могут быть привлечены к ответственности. Выборы президента Молдавии пройдут в воскресенье, 3 ноября. Агитация под запретомИзбирательное законодательство гласит, что партии и кандидаты могут вести агитацию со следующего дня после регистрации территориальной избирательной комиссией и обязаны прекратить ее в полночь (в 01.00 по мск) последней пятницы перед днем голосования. Начиная с субботы любая агитация или агитационные мероприятия запрещены. По всей стране запрещены любая реклама кандидатов и партий, концерты или мероприятия в поддержку политических сил. При этом рекламные щиты на улицах, равно как и агитационные ролики и баннеры в интернете убирать никто не будет. Нарушением считается размещение рекламы непосредственно в день тишины, но никто не мешает кандидатам позаботиться о ее появлении в пятницу вечером. А вот прямой призыв к поддержке одного из кандидатов или раздача избирателям подарков от его имени может повлечь за собой штраф. Физическим лицам придется заплатить от 40 до 80 долларов, юридическим лицам – от 95 до 140 долларов. Кандидаты и наблюдателиПервый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. За ходом голосования на втором туре выборов будут следить 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей на президентских выборах нет представителей России и МПА СНГ, МИД республики не отправлял им приглашений принять участие в мониторинге избирательного процесса.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981229088.html

https://ria.ru/20241101/sandu-1981411865.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024