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ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:10
2024-11-02T14:10
2024-11-02T14:10
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в восьми районах Сумской области.
https://ria.ru/20241102/minoborony-1981528588.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ поразили живую силу и технику 13 бригад ВСУ в курском приграничье