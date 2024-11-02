https://ria.ru/20241102/minoborony-1981535117.html

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:10

2024-11-02T14:10

2024-11-02T14:10

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в восьми районах Сумской области.

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф