https://ria.ru/20241102/minoborony-1981528588.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:55

2024-11-02T13:55

2024-11-02T14:10

курская область

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29100 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241102/su-25-1981459774.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф