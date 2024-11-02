Владимир Миловидов: только доллар и санкции стали методами господства США
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗаместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов. Архивное фото
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Резкой перемены политики Белого дома в отношении России не произойдет, кто бы ни победил на выборах президента США: Камала Харрис или Дональд Трамп, уверен заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. В интервью РИА Новости накануне президентских выборов в США он рассказал, в чем хитрость и опасность Трампа, какие валюты идут на смену доллару, и что надо делать России, чтобы развивать торгово-экономические отношения с дружественными странами. Беседовал Серго Кухианидзе.
– Отношения Москвы и Вашингтона опустились ниже плинтуса, кроме представителей спецслужб двух стран, когда нужно, например, обменять заключенных, кажется, больше никто и не общается. Торгово-экономические отношения стремятся к нулю, верно?
– Знаете, что касается, торгово-экономических отношений, их ровными не назовешь. Можно вспомнить, конечно, куриные "ножки Буша", наделавшие много шума в 90-е годы. В определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабы. Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%. Причем американский импорт всегда существенно отставал от нашего экспорта в США, но были периоды роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США. В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в два-три раза. Тем не менее всегда ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем. И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны.
– Но Москву все еще интересует, чем закончатся президентские выборы в США 5 ноября?
– Несмотря на то, что мир кардинальным образом меняется, от США все еще многое зависит. Поэтому выборы американского президента, как и прежде, приковывают к себе внимание. Другой вопрос, что мы от них ждем. Думаю, никакой резкой перемены в политике Белого дома, независимо от того, кто его займет: Камала Харрис или Дональд Трамп, в отношении России не произойдет. Дело в том, что все российско-американские мифы, рожденные с развалом Советского Союза, по моему глубокому убеждению, окончательно к настоящему времени рассеялись.
– Какие мифы, что вы имеете в виду?
– Понимаете, в прошлом, говоря о СССР и США, мы всегда имели в виду идеологическое противостояние двух систем: социалистической и капиталистической. Два мира – две системы, как в то время часто повторяли. После крушения Советского Союза Вашингтон громогласно заявил о своей победе в "холодной войне". И вот тут-то встает самый интересный вопрос, а кого, собственно, американцы победили в "холодной войне"? Советский Союз и Россию – его правопреемницу как государство или коммунистический режим? Иными словами, они победили страну или систему?
– И как вы отвечаете на этот вопрос?
– Считаю, что победили они социалистическую систему, причем во многом в силу наших же просчетов и ошибок, а может и нашими руками. Так сказать, красные флаги, первомайские демонстрации, празднование годовщины Великого Октября, партсобрания. Но страну-то они не победили. Россия, как была веками Россией, так ею и осталась! И когда этот миф победы в "холодной войне" над Россией в Вашингтоне рухнул, когда там осознали, что Россия не только осталась несокрушимой, но и начинает вставать на ноги, они сразу поменяли свое отношение к нам.
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– Каким образом?
– США стали рисовать Россию в негативном свете, пугать ею, активно продвигая к нашим границам НАТО. В результате произошло то, что произошло, чему свидетелями все мы сейчас являемся. Это, оговорюсь, моя личная трактовка событий последних лет.
Слава Богу, что Россия осознала себя не просто суверенным государством, а цивилизацией. Очень важно, что Москва именно так сегодня себя и позиционирует. Это очень емкое понятие, которое, кстати, уходит корнями в исторические традиции российской экономической науки. Русский экономист Андрей Шторх еще в 1815 году сформулировал основы экономической теории цивилизации. Цивилизационный подход проецируется на новое понимание мира: не столько множественность стран, сколько множественность цивилизаций.
Мир в логике США – мир вертикальный, иерархический, в нем есть те, кто формулирует правила, и те, кто их обязан выполнять. Мы же и многие наши партнеры все больше предпочитаем воспринимать мир горизонтальным, сетевым, миром многосторонних связей, равных цивилизаций, миром права, а не правил.
– Судя по тому, что вы говорите, отношения между Москвой и Вашингтоном вообще не могут быть нормальными?
– Сложно дать категоричный ответ. США – воплощение сути западной цивилизации. Чтобы нам "нормально" взаимодействовать, они должны признать, что являются не мировой доминантой, а равными среди равных. Пока этот, казалось бы, очевидный вывод остается для них невероятным.
– Полагаете, что даже победа Дональда Трампа на предстоящих выборах не приведет к улучшению российско-американских отношений? Многие, во всяком случае, так считают.
– Знаете, журнал The Economist, сравнив недавно программы двух нынешних кандидатов на пост президента США, пришел к выводу: обе плохи. В их экономических программах, допустим, больше трепа, чем реальности.
Но нюансы, думаю, все-таки есть. Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. Он из тех, кто мягко стелет, да жестко спать.
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Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова. На деле Трамп всегда проводит линию на доминирование, на подавление. Это его стиль.
В одном из своих недавних выступлений он ведь прямым текстом заявил, что будет наказывать тех, кто не станет расплачиваться долларами, будет пытаться отказываться от них в своих расчетах. Таким образом, стремление России в условиях санкций к дедолларизации становится объектом воинственного отношения к ней со стороны одного из кандидатов в президенты США.
– А как Трамп будет наказывать?
– Санкциями, экономическим шантажам. Ведь именно он, будучи президентом США, развязал в 2018 году торговую войну с Китаем, обложив Пекин импортными пошлинами. В случае победы, Трамп, не сомневаюсь, и на сей раз продолжит политику жесткого экономического давления. И не только в отношении Китая. Давайте вспомним, что именно во время президентства Трампа многие антироссийские санкции, введенные еще Обамой, обрели статус закона, которые теперь не в состоянии собственноручно отменить ни один президент США. Так что санкции в отношении России со стороны Вашингтона – всерьез и надолго.
– То есть санкции против России узаконил Дональд Трамп?
– В буквальном смысле, да. Хотя антироссийские санкции вводили все: и Обама, и Трамп, и Байден, и законы инициировали в конгрессе, но формально кодификацию санкций, то есть превращение их в закон, первым затвердил Трамп. Вполне допускаю, что, придя к власти, Трамп может начать играть с Россией в так называемого "доброго полицейского", с одной стороны. А с другой, одновременно наказывать повышенными пошлинами и вторичными санкциями дружественные нам страны – Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Турцию, те же государства Центральной Азии, что создаст Москве немало сложностей.
Трамп – бизнесмен, он привык торговаться. Причем, торговаться с позиции силы: "Я нажму на партнера и заставлю его сделать то-то". Поэтому пошлины для него – инструмент давления. Используя их, он будет заставлять "непокорные страны" делать то, что посчитает нужным.
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– Получается, Камала Харрис предпочтительнее для Кремля?
– Ну, так, по крайне мере, высказался президент России, отметив заразительный смех Харрис. Но, повторю, что и республиканцы, и демократы одинаково враждебно относятся сегодня к России. Только Харрис делает это открыто, а Трамп, маскирует комплиментарными высказываниями, наверное, в надежде усыпить нашу бдительность. Поэтому он опаснее. Ждать же от кого-то из их кандидата на пост президента США некоего разворота, благоразумия вряд ли приходится. И Трамп, и Харрис, понимают, что доллар и экономические санкции, в том числе вторичные, остаются по сути единственными инструментами господства Соединенных Штатов в мире.
– А их военная мощь?
– Думаю, ее возможности сейчас сузились. Американское общество сильно изменилось, в нем нет единства. Очень сомневаюсь, чтобы Белый дом был бы готов в настоящее время напрямую ввязаться в какой-либо конфликт.
– Дедолларизация– процесс объективный?
– Да, причем инициировали его сами американцы. Они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России. Бесконечными санкциями, затрагивающими область финансов, они фактически разрушили базу, на которой стоят.
До сих пор все считали доллар надежным средством международных платежей, и с удовольствием аккумулировали его на своих счетах. Все на него полагались. А теперь всем понятно, что неплохо бы и себя подстраховать, обезопасить от возможных ограничительных, запретительных мер Вашингтона. Да и объективная база долларового доминирования очень узкая: удельный вес США в мировом ВВП порядка 25%, а в мировой торговле – примерно 10%.
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– Странами движет стремление к экономической независимости?
– Абсолютно. Поэтому и разрабатываются сейчас различные альтернативные SWIFT финансовые механизмы, поэтому и начинают все активнее циркулировать разные национальные валюты: юани, рубли, рупии, дирхамы. Популярностью, к слову, начинают пользоваться канадский и австралийский доллар, не говоря уже о традиционных мировых валютах – евро, британском фунте, йене и швейцарском франке. Все говорит о том, что портфель резервных валют начинает диверсифицироваться. По данным МВФ за 50 лет удельный вес доллара США в суверенных резервах снизился с более чем 80% до 60%. Пока еще доля высока, но тренд неуклонный. И знаете, я даже думаю, что дедолларизацию в буквальном смысле мы не увидим. Да, процент пользования американской валютой будет со временем, например, на горизонте 25 лет, сокращаться, скажем, до 40-45%, но доллар никуда из обихода не уйдет. В конце концов, Америка – крупнейшая страна-импортер, и с ней все всегда будут расплачиваться долларами.
– Что же придет на смену доминированию доллара?
– Доллар – это валюта иерархического мира, а горизонтальному миру цивилизаций нужна распределенная, инклюзивная и гибкая валютная система. Поэтому, дедолларизация, по-моему, пойдет по мультивалютной схеме.
– Это как?
– Когда наряду с долларом будут активно циркулировать валюты других государств и, например, 60% и более расчетов в мире будет осуществляться с помощью иных валют. При этом доллар не будет никому мешать, он станет всего лишь одной из валют. Эта новая, более справедливая система международных экономических отношений, свободная от господства какой-то одной валюты, уже создается.
Уже сегодня мы наблюдаем активное проникновение разных валют на финансовые рынки друг друга. Российские компании начинают, например, работать на инвестиционном рынке Индии, ведут операции с их ценными бумагами. ЦБ РФ, наконец, принял закон об открытии филиалов иностранных банков в России. Нравится это кому или нет – неважно. Постепенная интеграция финансовых сетей неизбежна. Если мы хотим развивать торгово-экономические отношения с Индией, с Китаем, с другими странами, налаживать с ними нормальные платежи, то один из самых простых способов – это открытие российских банков там и зарубежных тут, у нас. Да, они создают конкуренцию нашим банкам, друг другу, но только так начнут выстраиваться новые цепочки.
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– То есть твердых валют будет много?
– Они будут такие, какие будут. Думаю, что вопрос твердости валют окончательно потеряет свой смысл. Потому что на сегодняшний день твердость валюты определяется в конечном счете не только торговыми отношениями, но прежде всего финансами и инвестициями. При том, что объем мирового экспорта товаров и услуг – примерно 32 триллиона долларов, федеральный долг США скоро пробьет отметку 35 триллионов долларов, капитализация рынка акций США (совокупная стоимость торгуемых бумаг) – приближается к 60 триллионам долларов, это 60% в глобальной капитализации всех финансовых рынков.
Вот база долларизации! Поэтому курс стран БРИКС и партнеров объединения на выстраивание валютно-финансового сотрудничества – важнейшие фактор и условие смещения доллара с господствующих высот.