https://ria.ru/20241102/milovidov-1981394139.html

Владимир Миловидов: только доллар и санкции стали методами господства США

Владимир Миловидов: только доллар и санкции стали методами господства США - РИА Новости, 02.11.2024

Владимир Миловидов: только доллар и санкции стали методами господства США

Резкой перемены политики Белого дома в отношении России не произойдет, кто бы ни победил на выборах президента США: Камала Харрис или Дональд Трамп, уверен... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:00

2024-11-02T10:00

2024-11-02T10:00

интервью

владимир миловидов

россия

сша

дональд трамп

камала харрис

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Резкой перемены политики Белого дома в отношении России не произойдет, кто бы ни победил на выборах президента США: Камала Харрис или Дональд Трамп, уверен заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. В интервью РИА Новости накануне президентских выборов в США он рассказал, в чем хитрость и опасность Трампа, какие валюты идут на смену доллару, и что надо делать России, чтобы развивать торгово-экономические отношения с дружественными странами. Беседовал Серго Кухианидзе.– Отношения Москвы и Вашингтона опустились ниже плинтуса, кроме представителей спецслужб двух стран, когда нужно, например, обменять заключенных, кажется, больше никто и не общается. Торгово-экономические отношения стремятся к нулю, верно?– Знаете, что касается, торгово-экономических отношений, их ровными не назовешь. Можно вспомнить, конечно, куриные "ножки Буша", наделавшие много шума в 90-е годы. В определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабы. Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%. Причем американский импорт всегда существенно отставал от нашего экспорта в США, но были периоды роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США. В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в два-три раза. Тем не менее всегда ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем. И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны.– Но Москву все еще интересует, чем закончатся президентские выборы в США 5 ноября?– Несмотря на то, что мир кардинальным образом меняется, от США все еще многое зависит. Поэтому выборы американского президента, как и прежде, приковывают к себе внимание. Другой вопрос, что мы от них ждем. Думаю, никакой резкой перемены в политике Белого дома, независимо от того, кто его займет: Камала Харрис или Дональд Трамп, в отношении России не произойдет. Дело в том, что все российско-американские мифы, рожденные с развалом Советского Союза, по моему глубокому убеждению, окончательно к настоящему времени рассеялись.– Какие мифы, что вы имеете в виду?– Понимаете, в прошлом, говоря о СССР и США, мы всегда имели в виду идеологическое противостояние двух систем: социалистической и капиталистической. Два мира – две системы, как в то время часто повторяли. После крушения Советского Союза Вашингтон громогласно заявил о своей победе в "холодной войне". И вот тут-то встает самый интересный вопрос, а кого, собственно, американцы победили в "холодной войне"? Советский Союз и Россию – его правопреемницу как государство или коммунистический режим? Иными словами, они победили страну или систему?– И как вы отвечаете на этот вопрос?– Считаю, что победили они социалистическую систему, причем во многом в силу наших же просчетов и ошибок, а может и нашими руками. Так сказать, красные флаги, первомайские демонстрации, празднование годовщины Великого Октября, партсобрания. Но страну-то они не победили. Россия, как была веками Россией, так ею и осталась! И когда этот миф победы в "холодной войне" над Россией в Вашингтоне рухнул, когда там осознали, что Россия не только осталась несокрушимой, но и начинает вставать на ноги, они сразу поменяли свое отношение к нам.– Каким образом?– США стали рисовать Россию в негативном свете, пугать ею, активно продвигая к нашим границам НАТО. В результате произошло то, что произошло, чему свидетелями все мы сейчас являемся. Это, оговорюсь, моя личная трактовка событий последних лет.Слава Богу, что Россия осознала себя не просто суверенным государством, а цивилизацией. Очень важно, что Москва именно так сегодня себя и позиционирует. Это очень емкое понятие, которое, кстати, уходит корнями в исторические традиции российской экономической науки. Русский экономист Андрей Шторх еще в 1815 году сформулировал основы экономической теории цивилизации. Цивилизационный подход проецируется на новое понимание мира: не столько множественность стран, сколько множественность цивилизаций.Мир в логике США – мир вертикальный, иерархический, в нем есть те, кто формулирует правила, и те, кто их обязан выполнять. Мы же и многие наши партнеры все больше предпочитаем воспринимать мир горизонтальным, сетевым, миром многосторонних связей, равных цивилизаций, миром права, а не правил.– Судя по тому, что вы говорите, отношения между Москвой и Вашингтоном вообще не могут быть нормальными?– Сложно дать категоричный ответ. США – воплощение сути западной цивилизации. Чтобы нам "нормально" взаимодействовать, они должны признать, что являются не мировой доминантой, а равными среди равных. Пока этот, казалось бы, очевидный вывод остается для них невероятным.– Полагаете, что даже победа Дональда Трампа на предстоящих выборах не приведет к улучшению российско-американских отношений? Многие, во всяком случае, так считают.– Знаете, журнал The Economist, сравнив недавно программы двух нынешних кандидатов на пост президента США, пришел к выводу: обе плохи. В их экономических программах, допустим, больше трепа, чем реальности.Но нюансы, думаю, все-таки есть. Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. Он из тех, кто мягко стелет, да жестко спать.Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова. На деле Трамп всегда проводит линию на доминирование, на подавление. Это его стиль.В одном из своих недавних выступлений он ведь прямым текстом заявил, что будет наказывать тех, кто не станет расплачиваться долларами, будет пытаться отказываться от них в своих расчетах. Таким образом, стремление России в условиях санкций к дедолларизации становится объектом воинственного отношения к ней со стороны одного из кандидатов в президенты США.– А как Трамп будет наказывать?– Санкциями, экономическим шантажам. Ведь именно он, будучи президентом США, развязал в 2018 году торговую войну с Китаем, обложив Пекин импортными пошлинами. В случае победы, Трамп, не сомневаюсь, и на сей раз продолжит политику жесткого экономического давления. И не только в отношении Китая. Давайте вспомним, что именно во время президентства Трампа многие антироссийские санкции, введенные еще Обамой, обрели статус закона, которые теперь не в состоянии собственноручно отменить ни один президент США. Так что санкции в отношении России со стороны Вашингтона – всерьез и надолго.– То есть санкции против России узаконил Дональд Трамп?– В буквальном смысле, да. Хотя антироссийские санкции вводили все: и Обама, и Трамп, и Байден, и законы инициировали в конгрессе, но формально кодификацию санкций, то есть превращение их в закон, первым затвердил Трамп. Вполне допускаю, что, придя к власти, Трамп может начать играть с Россией в так называемого "доброго полицейского", с одной стороны. А с другой, одновременно наказывать повышенными пошлинами и вторичными санкциями дружественные нам страны – Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Турцию, те же государства Центральной Азии, что создаст Москве немало сложностей.Трамп – бизнесмен, он привык торговаться. Причем, торговаться с позиции силы: "Я нажму на партнера и заставлю его сделать то-то". Поэтому пошлины для него – инструмент давления. Используя их, он будет заставлять "непокорные страны" делать то, что посчитает нужным.– Получается, Камала Харрис предпочтительнее для Кремля?– Ну, так, по крайне мере, высказался президент России, отметив заразительный смех Харрис. Но, повторю, что и республиканцы, и демократы одинаково враждебно относятся сегодня к России. Только Харрис делает это открыто, а Трамп, маскирует комплиментарными высказываниями, наверное, в надежде усыпить нашу бдительность. Поэтому он опаснее. Ждать же от кого-то из их кандидата на пост президента США некоего разворота, благоразумия вряд ли приходится. И Трамп, и Харрис, понимают, что доллар и экономические санкции, в том числе вторичные, остаются по сути единственными инструментами господства Соединенных Штатов в мире.– А их военная мощь?– Думаю, ее возможности сейчас сузились. Американское общество сильно изменилось, в нем нет единства. Очень сомневаюсь, чтобы Белый дом был бы готов в настоящее время напрямую ввязаться в какой-либо конфликт.– Дедолларизация– процесс объективный?– Да, причем инициировали его сами американцы. Они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России. Бесконечными санкциями, затрагивающими область финансов, они фактически разрушили базу, на которой стоят.До сих пор все считали доллар надежным средством международных платежей, и с удовольствием аккумулировали его на своих счетах. Все на него полагались. А теперь всем понятно, что неплохо бы и себя подстраховать, обезопасить от возможных ограничительных, запретительных мер Вашингтона. Да и объективная база долларового доминирования очень узкая: удельный вес США в мировом ВВП порядка 25%, а в мировой торговле – примерно 10%.– Странами движет стремление к экономической независимости?– Абсолютно. Поэтому и разрабатываются сейчас различные альтернативные SWIFT финансовые механизмы, поэтому и начинают все активнее циркулировать разные национальные валюты: юани, рубли, рупии, дирхамы. Популярностью, к слову, начинают пользоваться канадский и австралийский доллар, не говоря уже о традиционных мировых валютах – евро, британском фунте, йене и швейцарском франке. Все говорит о том, что портфель резервных валют начинает диверсифицироваться. По данным МВФ за 50 лет удельный вес доллара США в суверенных резервах снизился с более чем 80% до 60%. Пока еще доля высока, но тренд неуклонный. И знаете, я даже думаю, что дедолларизацию в буквальном смысле мы не увидим. Да, процент пользования американской валютой будет со временем, например, на горизонте 25 лет, сокращаться, скажем, до 40-45%, но доллар никуда из обихода не уйдет. В конце концов, Америка – крупнейшая страна-импортер, и с ней все всегда будут расплачиваться долларами.– Что же придет на смену доминированию доллара?– Доллар – это валюта иерархического мира, а горизонтальному миру цивилизаций нужна распределенная, инклюзивная и гибкая валютная система. Поэтому, дедолларизация, по-моему, пойдет по мультивалютной схеме.– Это как?– Когда наряду с долларом будут активно циркулировать валюты других государств и, например, 60% и более расчетов в мире будет осуществляться с помощью иных валют. При этом доллар не будет никому мешать, он станет всего лишь одной из валют. Эта новая, более справедливая система международных экономических отношений, свободная от господства какой-то одной валюты, уже создается.Уже сегодня мы наблюдаем активное проникновение разных валют на финансовые рынки друг друга. Российские компании начинают, например, работать на инвестиционном рынке Индии, ведут операции с их ценными бумагами. ЦБ РФ, наконец, принял закон об открытии филиалов иностранных банков в России. Нравится это кому или нет – неважно. Постепенная интеграция финансовых сетей неизбежна. Если мы хотим развивать торгово-экономические отношения с Индией, с Китаем, с другими странами, налаживать с ними нормальные платежи, то один из самых простых способов – это открытие российских банков там и зарубежных тут, у нас. Да, они создают конкуренцию нашим банкам, друг другу, но только так начнут выстраиваться новые цепочки.– То есть твердых валют будет много?– Они будут такие, какие будут. Думаю, что вопрос твердости валют окончательно потеряет свой смысл. Потому что на сегодняшний день твердость валюты определяется в конечном счете не только торговыми отношениями, но прежде всего финансами и инвестициями. При том, что объем мирового экспорта товаров и услуг – примерно 32 триллиона долларов, федеральный долг США скоро пробьет отметку 35 триллионов долларов, капитализация рынка акций США (совокупная стоимость торгуемых бумаг) – приближается к 60 триллионам долларов, это 60% в глобальной капитализации всех финансовых рынков.Вот база долларизации! Поэтому курс стран БРИКС и партнеров объединения на выстраивание валютно-финансового сотрудничества – важнейшие фактор и условие смещения доллара с господствующих высот.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241030/nato-1980984470.html

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https://ria.ru/20240905/briks-1970796166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир миловидов, россия, сша, дональд трамп, камала харрис