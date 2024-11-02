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В Московском зоопарке рассказали об аппетите малайского медвежонка - РИА Новости, 02.11.2024
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Хорошие новости
 
10:48 02.11.2024 (обновлено: 11:18 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html
В Московском зоопарке рассказали об аппетите малайского медвежонка
В Московском зоопарке рассказали об аппетите малайского медвежонка - РИА Новости, 02.11.2024
В Московском зоопарке рассказали об аппетите малайского медвежонка
Детеныш малайского медведя, недавно поселившийся в Московском зоопарке, отличается хорошим аппетитом, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:48
2024-11-02T11:18
хорошие новости
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Детеныш малайского медведя, недавно поселившийся в Московском зоопарке, отличается хорошим аппетитом, сообщается в Telegram-канале учреждения. "С самого первого дня после прибытия в Московский зоопарк у нее хороший аппетит. Малышка с удовольствием продолжает есть молочную смесь и пюре", — говорится в посте. Там уточняется, что на следующий день после приезда маленькую медведицу взвесили — оказалось, она весит 7,2 килограмма. "Знакомство с киперами прошло замечательно. Несколько дней все привыкали друг к другу, малышка показала себя контактной, смелой и любознательной, поэтому не испугалась новых людей. Она тщательно их обнюхивала и интересовалась всем, что ей предлагали киперы. Довольно быстро между специалистами и медвежонком сформировались доверительные отношения, что очень важно при работе с животными", — добавили в зоопарке. Полугодовалую самку малайского медведя в конце октября привезли в Москву из Малайзии в рамках природоохранной программы. Пока она живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.
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Малайский медвежонок в Московском зоопарке
Малайский медвежонок в Московском зоопарке
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малайзия, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Малайзия, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке рассказали об аппетите малайского медвежонка

Детеныш малайского медведя из Московского зоопарка имеет хороший аппетит

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Детеныш малайского медведя, недавно поселившийся в Московском зоопарке, отличается хорошим аппетитом, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"С самого первого дня после прибытия в Московский зоопарк у нее хороший аппетит. Малышка с удовольствием продолжает есть молочную смесь и пюре", — говорится в посте.
© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк
Там уточняется, что на следующий день после приезда маленькую медведицу взвесили — оказалось, она весит 7,2 килограмма.
"Знакомство с киперами прошло замечательно. Несколько дней все привыкали друг к другу, малышка показала себя контактной, смелой и любознательной, поэтому не испугалась новых людей. Она тщательно их обнюхивала и интересовалась всем, что ей предлагали киперы. Довольно быстро между специалистами и медвежонком сформировались доверительные отношения, что очень важно при работе с животными", — добавили в зоопарке.
Полугодовалую самку малайского медведя в конце октября привезли в Москву из Малайзии в рамках природоохранной программы. Пока она живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.
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