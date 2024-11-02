https://ria.ru/20241102/medvedev-1981515119.html

Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев

Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024

Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев

Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:19

2024-11-02T13:19

2024-11-02T13:19

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Запад снабжает Украину дополнительными деньгами, чтобы продолжить конфликт с целью ослабить Российскую Федерацию. "Поэтому они будут продолжать эти деньги выделять, в каком объеме: поживем - увидим", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981508774.html

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россия, украина, дмитрий медведев, в мире, запад