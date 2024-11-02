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Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
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13:19 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981515119.html
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:19
2024-11-02T13:19
россия
украина
дмитрий медведев
в мире
запад
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Запад снабжает Украину дополнительными деньгами, чтобы продолжить конфликт с целью ослабить Российскую Федерацию. "Поэтому они будут продолжать эти деньги выделять, в каком объеме: поживем - увидим", - сказал Медведев в интервью RT.
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россия, украина, дмитрий медведев, в мире, запад
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Запад
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев

Медведев: Запад продолжит выделять деньги Украине, чтобы продолжить конфликт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Запад снабжает Украину дополнительными деньгами, чтобы продолжить конфликт с целью ослабить Российскую Федерацию.
"Поэтому они будут продолжать эти деньги выделять, в каком объеме: поживем - увидим", - сказал Медведев в интервью RT.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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