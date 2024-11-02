https://ria.ru/20241102/medvedev-1981515119.html
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:19
2024-11-02T13:19
2024-11-02T13:19
россия
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дмитрий медведев
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запад
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Запад снабжает Украину дополнительными деньгами, чтобы продолжить конфликт с целью ослабить Российскую Федерацию. "Поэтому они будут продолжать эти деньги выделять, в каком объеме: поживем - увидим", - сказал Медведев в интервью RT.
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россия, украина, дмитрий медведев, в мире, запад
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Запад
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев
Медведев: Запад продолжит выделять деньги Украине, чтобы продолжить конфликт