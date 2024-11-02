https://ria.ru/20241102/medvedev-1981510368.html

Медведев назвал саммит БРИКС большим успехом

Медведев назвал саммит БРИКС большим успехом - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев назвал саммит БРИКС большим успехом

Саммит БРИКС, который прошел в Казани, является большим успехом России и президента Владимира Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:53

2024-11-02T12:53

2024-11-02T13:10

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

казань

россия

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Саммит БРИКС, который прошел в Казани, является большим успехом России и президента Владимира Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Идея такого рода сообществ (как БРИКС) очень перспективна... Многополярный мир гораздо более устойчив, чем однополярный. Он предполагает соединение разных полюсов... Мы видим создание нового миропорядка. Казань является очень большим успехом и Российской Федерации, и президента Путина, потому что впервые такое количество ведущих стран, которые представляют большую часть планеты, приехало, чтобы обсуждать вопросы, которые они считают актуальными", - сказал Медведев в интервью RT.По словам Медведева, существуют вопросы, которые еще предстоит решать в рамках объединения БРИКС, но мир не может существовать на одной доминирующей резервной валюте. "Как говорят в народе, всех достало господство доллара", - добавил он.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241102/mozhin-1981462399.html

казань

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