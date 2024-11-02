https://ria.ru/20241102/medpomosch-1981492670.html

Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00

Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00 - РИА Новости, 02.11.2024

Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках в Подмосковье в День народного единства 4 ноября будут работать с 08.00 до 16.00, обслуживание вызовов на дому будет... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:27

2024-11-02T11:27

2024-11-02T11:27

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933952980_242:0:3883:2048_1920x0_80_0_0_47f338fa1d99d5799b0a7e6356f544f8.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках в Подмосковье в День народного единства 4 ноября будут работать с 08.00 до 16.00, обслуживание вызовов на дому будет производится по аналогичному графику, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. "Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 4 ноября с 08.00 до 16.00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому", - рассказал Максимов, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20241101/zhkkh-1981423092.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье)