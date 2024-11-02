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Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00 - РИА Новости, 02.11.2024
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Новости Подмосковья
 
11:27 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/medpomosch-1981492670.html
Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00
Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00 - РИА Новости, 02.11.2024
Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках в Подмосковье в День народного единства 4 ноября будут работать с 08.00 до 16.00, обслуживание вызовов на дому будет... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:27
2024-11-02T11:27
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках в Подмосковье в День народного единства 4 ноября будут работать с 08.00 до 16.00, обслуживание вызовов на дому будет производится по аналогичному графику, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. "Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 4 ноября с 08.00 до 16.00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому", - рассказал Максимов, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)

Кабинеты неотложной помощи в Подмосковье 4 ноября будут работать до 16.00

© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках в Подмосковье в День народного единства 4 ноября будут работать с 08.00 до 16.00, обслуживание вызовов на дому будет производится по аналогичному графику, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
"Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 4 ноября с 08.00 до 16.00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому", - рассказал Максимов, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве добавили, что детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.
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