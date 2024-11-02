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Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах - РИА Новости, 02.11.2024
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13:40 02.11.2024 (обновлено: 16:25 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981523598.html
Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах
Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:40
2024-11-02T16:25
сша
россия
украина
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его гражданской позиции. "Если бы я сейчас был в США, я бы, естественно, поддержал кандидата, который выступает за мир. И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей и растят их, чтобы они были ответственными гражданами продуктивными", — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мартиндейл добавил, что не может доверять ни одному из текущих кандидатов в президенты США. "Если я попытаюсь сказать, что один лучше другого, скорее западные СМИ просто обвинят российские СМИ во вмешательстве в американские выборы. Поэтому я не буду говорить о своих предпочтениях", — заметил американец. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах

Помогавший ВС РФ американец проголосовал бы за кандидата, выступающего за мир

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его гражданской позиции.
"Если бы я сейчас был в США, я бы, естественно, поддержал кандидата, который выступает за мир. И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей и растят их, чтобы они были ответственными гражданами продуктивными", — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Мартиндейл добавил, что не может доверять ни одному из текущих кандидатов в президенты США.
"Если я попытаюсь сказать, что один лучше другого, скорее западные СМИ просто обвинят российские СМИ во вмешательстве в американские выборы. Поэтому я не буду говорить о своих предпочтениях", — заметил американец.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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