https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981523598.html

Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах

Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец рассказал, кого бы поддержал на выборах

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:40

2024-11-02T13:40

2024-11-02T16:25

сша

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вооруженные силы украины

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его гражданской позиции. "Если бы я сейчас был в США, я бы, естественно, поддержал кандидата, который выступает за мир. И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей и растят их, чтобы они были ответственными гражданами продуктивными", — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мартиндейл добавил, что не может доверять ни одному из текущих кандидатов в президенты США. "Если я попытаюсь сказать, что один лучше другого, скорее западные СМИ просто обвинят российские СМИ во вмешательстве в американские выборы. Поэтому я не буду говорить о своих предпочтениях", — заметил американец. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл