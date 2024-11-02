Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников
Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл заявил, что родственники поддерживают его
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что пару дней назад общался со своими родственниками, они поддерживают его и, возможно, даже завидуют.
"Пару дней назад я общался с моими родственниками. Мне хотелось удостовериться, что с ними все в порядке. Они поддерживают то, что я делаю здесь. Они всегда поддерживали меня с самого начала. И они, возможно, даже завидуют мне, что не смогли сами в этом участвовать, не могли сами этим заниматься", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам
27 октября, 19:43