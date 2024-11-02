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Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников - РИА Новости, 02.11.2024
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13:49 02.11.2024 (обновлено: 13:56 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindejl-1981527303.html
Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников
Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что пару дней назад общался со своими родственниками, они поддерживают его и, возможно, даже завидуют. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:49
2024-11-02T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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украина
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что пару дней назад общался со своими родственниками, они поддерживают его и, возможно, даже завидуют. "Пару дней назад я общался с моими родственниками. Мне хотелось удостовериться, что с ними все в порядке. Они поддерживают то, что я делаю здесь. Они всегда поддерживали меня с самого начала. И они, возможно, даже завидуют мне, что не смогли сами в этом участвовать, не могли сами этим заниматься", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Разговор американца Мартиндейла с родителями
Помогавший ВС России американец Мартиндейл заявил, что если с его семьей в США что-то случится, то это будет дело рук американских властей. Он добавил, что пару дней назад общался с родственниками – они поддерживают его, и, возможно, даже завидуют.
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл заявил, что родственники поддерживают его

© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что пару дней назад общался со своими родственниками, они поддерживают его и, возможно, даже завидуют.
"Пару дней назад я общался с моими родственниками. Мне хотелось удостовериться, что с ними все в порядке. Они поддерживают то, что я делаю здесь. Они всегда поддерживали меня с самого начала. И они, возможно, даже завидуют мне, что не смогли сами в этом участвовать, не могли сами этим заниматься", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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