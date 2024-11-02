Мартиндейл заявил, что украинцы ничем не отличаются от русских
Американец Мартиндейл: украинцы ничем не отличаются от русских
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что украинцы ничем не отличаются от русских, они такие же открытые и дружественные.
"Если бы не политика, я думаю, что никакой разницы совершенно нет. Я вижу, что с точки зрения характера этих людей, они ничем не отличаются от русских... Они такие же открытые, дружественные по отношению друг к другу", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".