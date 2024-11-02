https://ria.ru/20241102/martindejl-1981522092.html

Мартиндейл рассказал, что украинцы ждут освобождения российской армией

Мартиндейл рассказал, что украинцы ждут освобождения российской армией - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл рассказал, что украинцы ждут освобождения российской армией

Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать, рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:36

2024-11-02T13:36

2024-11-02T13:36

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать, рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл. "На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине, он считает, что "любой украинский гражданин с этим сталкивался". "Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, ...скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом... Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли", - поделился Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html

https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html

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