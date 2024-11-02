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В Киевской области три участка ЛЭП получили повреждения после взрывов - РИА Новости, 02.11.2024
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15:46 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/lep-1981560770.html
В Киевской области три участка ЛЭП получили повреждения после взрывов
В Киевской области три участка ЛЭП получили повреждения после взрывов - РИА Новости, 02.11.2024
В Киевской области три участка ЛЭП получили повреждения после взрывов
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех участков линий электропередачи в Киеве и Киевской области после взрывов, свет... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:46
2024-11-02T15:46
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех участков линий электропередачи в Киеве и Киевской области после взрывов, свет пропадал в Голосеевском районе столицы, а также под Бучей и Вышгородом. Ранее в субботу в Киеве четыре раза объявлялась воздушная тревога. В ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице. "В Киевской области энергетики возвращают свет после атаки. В результате зафиксировано три факта повреждения сетей (в Киеве и области - ред.)", - говорится в сообщении. В энергохолдинге уточнили, что утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. По данным энергетиков, высоковольтная линия нуждается в ремонте. Кроме того, еще одно поражение распределительных сетей привело к отключению электричества в Бучанском районе области, третье поражение сетей зафиксировано в Вышгородском районе, где продолжаются ремонтные работы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, киев, киевская область, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, ДТЭК, Украина
В Киевской области три участка ЛЭП получили повреждения после взрывов

ДТЭК сообщил о повреждении трех участков линий электропередачи в Киеве и области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех участков линий электропередачи в Киеве и Киевской области после взрывов, свет пропадал в Голосеевском районе столицы, а также под Бучей и Вышгородом.
Ранее в субботу в Киеве четыре раза объявлялась воздушная тревога. В ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
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"В Киевской области энергетики возвращают свет после атаки. В результате зафиксировано три факта повреждения сетей (в Киеве и области - ред.)", - говорится в сообщении.
В энергохолдинге уточнили, что утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. По данным энергетиков, высоковольтная линия нуждается в ремонте. Кроме того, еще одно поражение распределительных сетей привело к отключению электричества в Бучанском районе области, третье поражение сетей зафиксировано в Вышгородском районе, где продолжаются ремонтные работы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьДТЭКУкраина
 
 
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