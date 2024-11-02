https://ria.ru/20241102/lavrov-1981489015.html

"Крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил Лавров

"Крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 02.11.2024

"Крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил Лавров

Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:56

2024-11-02T10:56

2024-11-02T10:56

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Большинство стран Запада сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя, отметил министр на открытии XVI Ассамблеи Русского мира. "Но такое в истории бывало не раз. Большинство европейских стран тоже были представлены в армии Наполеона, большинство европейских стран были представлены в армии Гитлера. И тот, и другой тоже хотели нанести России стратегическое поражение на поле боя. Чем это закончилось, мы хорошо знаем", - сказал он. "Мы уверены, что такова же будет судьба и нынешнего крестового похода против нашей страны и нашего народа", - подчеркнул министр. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с УкраинойРоссия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html

https://ria.ru/20241101/vedomosti-1981260564.html

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россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, в мире