https://ria.ru/20241102/kuzbass-1981480546.html

Житель Кузбасса выбросил кошку с седьмого этажа

Житель Кузбасса выбросил кошку с седьмого этажа - РИА Новости, 02.11.2024

Житель Кузбасса выбросил кошку с седьмого этажа

Житель Анжеро-Судженска Кемеровской области выбросил кошку с седьмого этажа, животное погибло, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:47

2024-11-02T09:47

2024-11-02T09:47

происшествия

россия

анжеро-судженск

кемеровская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Житель Анжеро-Судженска Кемеровской области выбросил кошку с седьмого этажа, животное погибло, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. В дежурную часть ОМВД по Анжеро-Судженскому городскому округу обратилась жительница дома по улице Сосновой. Она сообщила, что сосед сбросил с балкона седьмого этажа кошку. Полицейские по указанному адресу задержали ранее судимого за причинение легкого вреда здоровью 31-летнего хозяина квартиры. Отмечается, что мужчина имел признаки наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. "Он пояснил сотрудникам полиции, что кошка царапала мебель и не пользовалась лотком, поэтому в наказание он выбросил ее на улицу. В результате животное погибло"', - сообщает ведомство. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения полицейские составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". В качестве наказания ему назначено 4 суток административного ареста. "Кроме того, дознавателем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным", которая предусматривает до 3 лет лишения свободы", - говорится сообщение.

https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980904485.html

https://ria.ru/20241101/koshka-1981349370.html

россия

анжеро-судженск

кемеровская область

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происшествия, россия, анжеро-судженск, кемеровская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом