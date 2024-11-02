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В Кузбассе будут судить мужчину, избившего и выбросившего в мусорку щенка
В Кузбассе будут судить мужчину, избившего и выбросившего в мусорку щенка - РИА Новости, 02.11.2024
В Кузбассе будут судить мужчину, избившего и выбросившего в мусорку щенка
Житель города Мыски в Кемеровской области, избивший зимой щенка и выбросивший его в мусорный бак, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:57
2024-11-02T08:57
2024-11-02T08:57
происшествия
мыски
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Житель города Мыски в Кемеровской области, избивший зимой щенка и выбросивший его в мусорный бак, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "По версии дознания, в феврале 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял за задние лапы трехмесячного щенка, ударил его два раза об угол мусорного контейнера и забросил внутрь бака, понимая, что щенок самостоятельно выбраться не сможет и в условиях низких температур мучительно погибнет", – говорится в сообщении. Вечером того же дня проходящие мимо контейнера супруги обнаружили щенка в тяжелом состоянии. Люди оказали ему помощь и спасли от смерти. Собака из-за обморожения потеряла несколько фаланг пальцев на задней лапе и перенесла пневмонию. "Прокуратура города Мыски утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)… Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. За совершенное преступление мужчине грозит до трех лет лишения свободы", – добавляется в сообщении.
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происшествия, мыски, кемеровская область, россия
Происшествия, Мыски, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе будут судить мужчину, избившего и выбросившего в мусорку щенка
Жителю Мысков, избившему и выбросившему щенка в мусорный бак, грозит до трех лет