https://ria.ru/20241102/kursk-1981583869.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил в субботу губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:16
2024-11-02T17:16
2024-11-02T17:16
курская область
алексей смирнов (политик)
общество
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КУРСК, 2 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил в субботу губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов. Вторую ракетную опасность в субботу Смирнов объявил в 16.30 мск, отменил через 35 минут.
https://ria.ru/20241102/opasnost-1981570475.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , общество
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Общество
В Курской области отменили ракетную опасность
На территории Курской области отменили ракетную опасность