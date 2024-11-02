https://ria.ru/20241102/kursk-1981583869.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.11.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил в субботу губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:16

2024-11-02T17:16

2024-11-02T17:16

курская область

алексей смирнов (политик)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968697234_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_031ae1ef0cb530aea6ad2f39989cbb0b.jpg

КУРСК, 2 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил в субботу губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов. Вторую ракетную опасность в субботу Смирнов объявил в 16.30 мск, отменил через 35 минут.

https://ria.ru/20241102/opasnost-1981570475.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , общество