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Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 02.11.2024 (обновлено: 11:07 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/kurakhovo-1981474781.html
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов
Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:15
2024-11-02T11:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
угледар
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника. "Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово", - сказал Рогов. По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, угледар, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов

Рогов: села Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР зачищают от ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
© ИнфографикаКурахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
© Инфографика
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
"Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово", - сказал Рогов.
По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУгледарВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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