https://ria.ru/20241102/kurakhovo-1981474781.html

Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов

Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024

Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов

Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:15

2024-11-02T09:15

2024-11-02T11:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника. "Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово", - сказал Рогов. По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, угледар, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность