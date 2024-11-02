https://ria.ru/20241102/kurakhovo-1981474781.html
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов
Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:15
2024-11-02T09:15
2024-11-02T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника. "Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово", - сказал Рогов. По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, угледар, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов
Рогов: села Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР зачищают от ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара
между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
"Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово", - сказал Рогов.
По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.