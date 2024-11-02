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Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га - РИА Новости, 02.11.2024
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Нижегородская область
 
17:38 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kulibin-1981589270.html
Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га
Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га - РИА Новости, 02.11.2024
Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га
Правительство Нижегородской области подало в Минэкономразвития России заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" до 850,7 гектара, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:38
2024-11-02T17:38
нижегородская область
коммерческая недвижимость
нижегородская область
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Нижегородской области подало в Минэкономразвития России заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" до 850,7 гектара, сообщает пресс-служба главы региона. Подготовкой заявки занимались министерство экономического развития и инвестиций и Корпорация развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией территории. Заявка согласована в органах исполнительной власти, органами МСУ Дзержинска и Бора. "На сегодняшний день площадь ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске составляет 724,7 гектара. В состав ОЭЗ входят государственная территория, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез-Ока". С учетом увеличения общая площадь особой экономической зоны составит 850,7 гектара", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, особая экономическая зона "Кулибин" была создана в 2020 году. За четыре года она выросла по площади в десять раз и, даже с учетом этого, больше чем на 50 процентов уже занята инвесторами. "Площадка в городе Бор площадью 126 гектаров на берегу Волги, которую мы планируем включить в состав ОЭЗ, серьезно отличается от дзержинской в части логистики и инфраструктуры, что позволит привлечь в регион еще больше инвесторов – тех, кому не подходит существующая территория ОЭЗ", - приводятся в сообщении слова Саносяна. Основной особенностью борской площадки ОЭЗ "Кулибин" станет мультимодальный порт, который выступит для региона драйвером развития грузовых речных перевозок. У речной логистики очень серьезный потенциал, и после реализации проекта у нижегородских компаний появится возможность развивать торговые отношения с регионами Волжского бассейна, а также выйти на новые международные рынки через Каспийское море. Кроме того, одним из преимуществ этой площадки является наличие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. "Специальный налоговый режим ОЭЗ предполагает серьезные налоговые преференции, в особенности в первые пять лет после получения статуса резидента. Это очень эффективная и нужная поддержка для бизнеса, в особенности в условиях санкционного давления. Предприятия обеспечивают занятость, технологическое развитие, рост объемов отгруженной продукции. Они активно вовлекают в экономику региона своих партнеров и потребителей продукции", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов. По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, о своем намерении стать резидентами борской территории ОЭЗ "Кулибин" заявили уже 11 компаний, которые планируют создать более 1100 рабочих мест к 2030 году.
https://ria.ru/20241101/dzerzhinsk-1981391164.html
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коммерческая недвижимость, нижегородская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Коммерческая недвижимость, Нижегородская область, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиОЭЗ "Кулибин"
ОЭЗ Кулибин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
ОЭЗ "Кулибин"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Нижегородской области подало в Минэкономразвития России заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" до 850,7 гектара, сообщает пресс-служба главы региона.
Подготовкой заявки занимались министерство экономического развития и инвестиций и Корпорация развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией территории. Заявка согласована в органах исполнительной власти, органами МСУ Дзержинска и Бора.
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"На сегодняшний день площадь ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске составляет 724,7 гектара. В состав ОЭЗ входят государственная территория, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез-Ока". С учетом увеличения общая площадь особой экономической зоны составит 850,7 гектара", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, особая экономическая зона "Кулибин" была создана в 2020 году. За четыре года она выросла по площади в десять раз и, даже с учетом этого, больше чем на 50 процентов уже занята инвесторами. "Площадка в городе Бор площадью 126 гектаров на берегу Волги, которую мы планируем включить в состав ОЭЗ, серьезно отличается от дзержинской в части логистики и инфраструктуры, что позволит привлечь в регион еще больше инвесторов – тех, кому не подходит существующая территория ОЭЗ", - приводятся в сообщении слова Саносяна.
Основной особенностью борской площадки ОЭЗ "Кулибин" станет мультимодальный порт, который выступит для региона драйвером развития грузовых речных перевозок. У речной логистики очень серьезный потенциал, и после реализации проекта у нижегородских компаний появится возможность развивать торговые отношения с регионами Волжского бассейна, а также выйти на новые международные рынки через Каспийское море. Кроме того, одним из преимуществ этой площадки является наличие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.
"Специальный налоговый режим ОЭЗ предполагает серьезные налоговые преференции, в особенности в первые пять лет после получения статуса резидента. Это очень эффективная и нужная поддержка для бизнеса, в особенности в условиях санкционного давления. Предприятия обеспечивают занятость, технологическое развитие, рост объемов отгруженной продукции. Они активно вовлекают в экономику региона своих партнеров и потребителей продукции", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.
По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, о своем намерении стать резидентами борской территории ОЭЗ "Кулибин" заявили уже 11 компаний, которые планируют создать более 1100 рабочих мест к 2030 году.
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