https://ria.ru/20241102/kulibin-1981589270.html

Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га

Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га - РИА Новости, 02.11.2024

Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" планируют расширить до 850 га

Правительство Нижегородской области подало в Минэкономразвития России заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" до 850,7 гектара, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:38

2024-11-02T17:38

2024-11-02T17:38

нижегородская область

коммерческая недвижимость

нижегородская область

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Нижегородской области подало в Минэкономразвития России заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" до 850,7 гектара, сообщает пресс-служба главы региона. Подготовкой заявки занимались министерство экономического развития и инвестиций и Корпорация развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией территории. Заявка согласована в органах исполнительной власти, органами МСУ Дзержинска и Бора. "На сегодняшний день площадь ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске составляет 724,7 гектара. В состав ОЭЗ входят государственная территория, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез-Ока". С учетом увеличения общая площадь особой экономической зоны составит 850,7 гектара", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, особая экономическая зона "Кулибин" была создана в 2020 году. За четыре года она выросла по площади в десять раз и, даже с учетом этого, больше чем на 50 процентов уже занята инвесторами. "Площадка в городе Бор площадью 126 гектаров на берегу Волги, которую мы планируем включить в состав ОЭЗ, серьезно отличается от дзержинской в части логистики и инфраструктуры, что позволит привлечь в регион еще больше инвесторов – тех, кому не подходит существующая территория ОЭЗ", - приводятся в сообщении слова Саносяна. Основной особенностью борской площадки ОЭЗ "Кулибин" станет мультимодальный порт, который выступит для региона драйвером развития грузовых речных перевозок. У речной логистики очень серьезный потенциал, и после реализации проекта у нижегородских компаний появится возможность развивать торговые отношения с регионами Волжского бассейна, а также выйти на новые международные рынки через Каспийское море. Кроме того, одним из преимуществ этой площадки является наличие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. "Специальный налоговый режим ОЭЗ предполагает серьезные налоговые преференции, в особенности в первые пять лет после получения статуса резидента. Это очень эффективная и нужная поддержка для бизнеса, в особенности в условиях санкционного давления. Предприятия обеспечивают занятость, технологическое развитие, рост объемов отгруженной продукции. Они активно вовлекают в экономику региона своих партнеров и потребителей продукции", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов. По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, о своем намерении стать резидентами борской территории ОЭЗ "Кулибин" заявили уже 11 компаний, которые планируют создать более 1100 рабочих мест к 2030 году.

https://ria.ru/20241101/dzerzhinsk-1981391164.html

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коммерческая недвижимость, нижегородская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)