https://ria.ru/20241102/kuban-1981608353.html

На Кубани пять человек пострадали в ДТП

На Кубани пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 02.11.2024

На Кубани пять человек пострадали в ДТП

Семья из пяти человек, включая трёх детей, госпитализирована в результате дорожной аварии в Динском районе Краснодарского края, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:43

2024-11-02T19:43

2024-11-02T19:43

происшествия

авто

динской район

краснодарский край

lada vesta

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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Семья из пяти человек, включая трёх детей, госпитализирована в результате дорожной аварии в Динском районе Краснодарского края, сообщили в прокуратуре региона. Установлено, что в Динском районе 24-летний анапчанин за рулём "Lada Granta" столкнулся с автомобилем "Honda Stepwgn", в результате последний наехал на металлическое ограждение справа. Затем "Lada Granta" столкнулась также с "Lada Vesta". "В результате аварии пострадала семья из автомобиля минивэн: женщина-водитель 32 лет и ее двое детей 3,5 года и полгода, ее племянник 10 лет, а также ее мать - бабушка несовершеннолетних 1961 года. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что младшие дети находились в автокреслах, 10-летний мальчик также был пристегнут.

https://ria.ru/20240411/dtp-1939380157.html

динской район

краснодарский край

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происшествия, авто, динской район, краснодарский край, lada vesta