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На Кубани пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 02.11.2024
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19:43 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/kuban-1981608353.html
На Кубани пять человек пострадали в ДТП
На Кубани пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 02.11.2024
На Кубани пять человек пострадали в ДТП
Семья из пяти человек, включая трёх детей, госпитализирована в результате дорожной аварии в Динском районе Краснодарского края, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:43
2024-11-02T19:43
происшествия
авто
динской район
краснодарский край
lada vesta
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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Семья из пяти человек, включая трёх детей, госпитализирована в результате дорожной аварии в Динском районе Краснодарского края, сообщили в прокуратуре региона. Установлено, что в Динском районе 24-летний анапчанин за рулём "Lada Granta" столкнулся с автомобилем "Honda Stepwgn", в результате последний наехал на металлическое ограждение справа. Затем "Lada Granta" столкнулась также с "Lada Vesta". "В результате аварии пострадала семья из автомобиля минивэн: женщина-водитель 32 лет и ее двое детей 3,5 года и полгода, ее племянник 10 лет, а также ее мать - бабушка несовершеннолетних 1961 года. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что младшие дети находились в автокреслах, 10-летний мальчик также был пристегнут.
https://ria.ru/20240411/dtp-1939380157.html
динской район
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происшествия, авто, динской район, краснодарский край, lada vesta
Происшествия, Авто, Динской район, Краснодарский край, Lada Vesta
На Кубани пять человек пострадали в ДТП

На Кубани семья из пяти человек, включая трех детей, попала в ДТП

© Фото : прокуратура Краснодарского краяНа месте ДТП с тремя автомобилями в Динском районе Краснодарского края
На месте ДТП с тремя автомобилями в Динском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : прокуратура Краснодарского края
На месте ДТП с тремя автомобилями в Динском районе Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Семья из пяти человек, включая трёх детей, госпитализирована в результате дорожной аварии в Динском районе Краснодарского края, сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что в Динском районе 24-летний анапчанин за рулём "Lada Granta" столкнулся с автомобилем "Honda Stepwgn", в результате последний наехал на металлическое ограждение справа. Затем "Lada Granta" столкнулась также с "Lada Vesta".
"В результате аварии пострадала семья из автомобиля минивэн: женщина-водитель 32 лет и ее двое детей 3,5 года и полгода, ее племянник 10 лет, а также ее мать - бабушка несовершеннолетних 1961 года. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что младшие дети находились в автокреслах, 10-летний мальчик также был пристегнут.
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ПроисшествияАвтоДинской районКраснодарский крайLada Vesta
 
 
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