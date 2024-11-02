https://ria.ru/20241102/koklyush-1981484921.html

Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем

Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем - РИА Новости, 02.11.2024

Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем

Роспотребнадзор подготовил новые методические указания по эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией, которые помогут прогнозировать развитие ситуации и РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:33

2024-11-02T10:33

2024-11-02T10:33

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые методические указания по эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией, которые помогут прогнозировать развитие ситуации и оценить эффективность принятых мер, сообщается на сайте ведомства. "Специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии", ФБУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского" и ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" разработаны методические указания МУ 3.1.2.4066-24, посвященные эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией", - говорится в сообщении. Методический документ разъясняет порядок организации и алгоритм проведения надзора в отношении коклюшной инфекции, что необходимо для предупреждения распространения и снижения заболеваемости коклюшем, уточнили в ведомстве. Документ содержит ключевые аспекты мониторинга заболеваемости и смертности от коклюша, а также контроль за своевременностью и охватом профилактическими прививками детей в декретированных возрастных группах. Особое внимание в нем уделяется также наблюдению за состоянием противококлюшного иммунитета посредством проведения мониторинга в индикаторных группах детей, отметили в Роспотребнадзоре. Благодаря разработанному документу специалисты смогут оценивать эффективность проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий и прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации по заболеваемости коклюшем, пояснили в ведомстве. Методические указания предназначены для специалистов органов и организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль за коклюшной инфекцией, специалистов научно-исследовательских, образовательных и медицинских организаций в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html

https://ria.ru/20240927/rospotrebnadzor-1975174397.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия