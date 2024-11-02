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Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем - РИА Новости, 02.11.2024
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10:33 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/koklyush-1981484921.html
Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем
Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем - РИА Новости, 02.11.2024
Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем
Роспотребнадзор подготовил новые методические указания по эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией, которые помогут прогнозировать развитие ситуации и РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:33
2024-11-02T10:33
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые методические указания по эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией, которые помогут прогнозировать развитие ситуации и оценить эффективность принятых мер, сообщается на сайте ведомства. "Специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии", ФБУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского" и ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" разработаны методические указания МУ 3.1.2.4066-24, посвященные эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией", - говорится в сообщении. Методический документ разъясняет порядок организации и алгоритм проведения надзора в отношении коклюшной инфекции, что необходимо для предупреждения распространения и снижения заболеваемости коклюшем, уточнили в ведомстве. Документ содержит ключевые аспекты мониторинга заболеваемости и смертности от коклюша, а также контроль за своевременностью и охватом профилактическими прививками детей в декретированных возрастных группах. Особое внимание в нем уделяется также наблюдению за состоянием противококлюшного иммунитета посредством проведения мониторинга в индикаторных группах детей, отметили в Роспотребнадзоре. Благодаря разработанному документу специалисты смогут оценивать эффективность проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий и прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации по заболеваемости коклюшем, пояснили в ведомстве. Методические указания предназначены для специалистов органов и организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль за коклюшной инфекцией, специалистов научно-исследовательских, образовательных и медицинских организаций в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор разработал новые указания по эпиднадзору за коклюшем

Роспотребнадзор подготовил новые указания по эпиднадзору за коклюшной инфекцией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые методические указания по эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией, которые помогут прогнозировать развитие ситуации и оценить эффективность принятых мер, сообщается на сайте ведомства.
"Специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии", ФБУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского" и ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" разработаны методические указания МУ 3.1.2.4066-24, посвященные эпидемиологическому надзору за коклюшной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Методический документ разъясняет порядок организации и алгоритм проведения надзора в отношении коклюшной инфекции, что необходимо для предупреждения распространения и снижения заболеваемости коклюшем, уточнили в ведомстве.
Документ содержит ключевые аспекты мониторинга заболеваемости и смертности от коклюша, а также контроль за своевременностью и охватом профилактическими прививками детей в декретированных возрастных группах. Особое внимание в нем уделяется также наблюдению за состоянием противококлюшного иммунитета посредством проведения мониторинга в индикаторных группах детей, отметили в Роспотребнадзоре.
Благодаря разработанному документу специалисты смогут оценивать эффективность проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий и прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации по заболеваемости коклюшем, пояснили в ведомстве.
Методические указания предназначены для специалистов органов и организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль за коклюшной инфекцией, специалистов научно-исследовательских, образовательных и медицинских организаций в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, добавили в Роспотребнадзоре.
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