https://ria.ru/20241102/kiev-1981536000.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

Серия взрывов снова прогремела в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:11

2024-11-02T14:11

2024-11-02T14:29

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua"."В столице снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в киевском районе Виноградарь идет работа систем ПВО.Ранее в субботу днем в Киеве в четвертый раз за сутки была объявлена воздушная тревога. В ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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