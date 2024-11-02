https://ria.ru/20241102/kiev-1981478811.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы прогремели в Киеве в субботу утром, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:35
2024-11-02T09:35
2024-11-02T09:35
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве в субботу утром, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Снова взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что по объектам в Киеве продолжают бить беспилотники. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве прогремели новые взрывы
"Страна.ua": в Киеве прогремели новые взрывы