https://ria.ru/20241102/kiev-1981478811.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 02.11.2024

В Киеве прогремели новые взрывы

Взрывы прогремели в Киеве в субботу утром, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:35

2024-11-02T09:35

2024-11-02T09:35

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве в субботу утром, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Снова взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что по объектам в Киеве продолжают бить беспилотники. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.

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киев

киевская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, киевская область, верховная рада украины