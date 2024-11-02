https://ria.ru/20241102/kiev-1981476993.html

В Киеве начались перебои с электроснабжением

В Киеве начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 02.11.2024

В Киеве начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением начались в Киеве после взрывов, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:24

2024-11-02T09:24

2024-11-02T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

киев

киевская область

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Киеве после взрывов, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале."Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются", - написал Шевченко. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области.

https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html

киев

киевская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, киевская область, верховная рада украины