https://ria.ru/20241102/kiev-1981476993.html
В Киеве начались перебои с электроснабжением
В Киеве начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением начались в Киеве после взрывов, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:24
2024-11-02T09:24
2024-11-02T09:24
специальная военная операция на украине
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киев
киевская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Киеве после взрывов, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале."Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются", - написал Шевченко. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области.
https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве начались перебои с электроснабжением
Депутат Рады Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в Киеве