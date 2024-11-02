https://ria.ru/20241102/kharris-1981540938.html
Преимущество Харрис перед Трампом меньше, чем у ее предшественников
Преимущество Харрис перед Трампом меньше, чем у ее предшественников - РИА Новости, 02.11.2024
Преимущество Харрис перед Трампом меньше, чем у ее предшественников
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис по результатам опросов общественного мнения имеет меньшее преимущество перед кандидатом от республиканцев... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:27
2024-11-02T14:27
2024-11-02T16:52
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис по результатам опросов общественного мнения имеет меньшее преимущество перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, чем ее предшественники Джо Байден и Хиллари Клинтон, следует из материала американского журнала Newsweek. По данным издания, которое ссылается на различные результаты опросов общественного мнения, в завершении президентской гонки Харрис опережает Трампа на 1-1,2 пункта, однако один из опросов показал отрыв республиканца на 0,3 пункта. Отмечается, что во время президентской гонки 2020 года между Джо Байденом и Трампом отрыв демократа колебался от 7,2 до 8,4 пункта. В то же время в ходе президентской кампании 2016 года преимущество Хиллари Клинтон перед соперником от республиканцев составляло от 3,3 до 3,9 пункта, хотя это не определило исход выборов, победу на которых одержал Трамп. "Анализ опросов показывает, что преимущество Харрис как в общенациональных опросах, так и в опросах в колеблющихся штатах значительно меньше, чем у Байдена и Клинтон, это предвещает очень напряженные выборы во вторник", - пишет издание. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Преимущество Харрис перед Трампом меньше, чем у ее предшественников
Newsweek: преимущество Харрис перед Трампом меньше, чем у ее предшественников
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис по результатам опросов общественного мнения имеет меньшее преимущество перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, чем ее предшественники Джо Байден и Хиллари Клинтон, следует из материала американского журнала Newsweek
.
По данным издания, которое ссылается на различные результаты опросов общественного мнения, в завершении президентской гонки Харрис опережает Трампа на 1-1,2 пункта, однако один из опросов показал отрыв республиканца на 0,3 пункта.
Отмечается, что во время президентской гонки 2020 года между Джо Байденом и Трампом отрыв демократа колебался от 7,2 до 8,4 пункта. В то же время в ходе президентской кампании 2016 года преимущество Хиллари Клинтон перед соперником от республиканцев составляло от 3,3 до 3,9 пункта, хотя это не определило исход выборов, победу на которых одержал Трамп.
"Анализ опросов показывает, что преимущество Харрис как в общенациональных опросах, так и в опросах в колеблющихся штатах значительно меньше, чем у Байдена и Клинтон, это предвещает очень напряженные выборы во вторник", - пишет издание.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.