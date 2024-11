https://ria.ru/20241102/kazn-1981619842.html

В Нигерии могут казнить несовершеннолетних участников протестов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд в Нигерии может вынести 32 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет смертный приговор за участие в протестах в августе против инфляции и кризиса стоимости жизни в стране, сообщает местная газета Punch. "Нигерийцы возмущены предъявлением обвинений 76 подозреваемым, в том числе 32 несовершеннолетним, судьей Обиорой Эгвуату в отделении Федерального высокого суда Абуджи за участие в протестах... в августе", - пишет газета. Со ссылкой на судебные документы указывается, что помимо 32 несовершеннолетних в списке подсудимых также находятся 44 взрослых гражданина Нигерии - всем предъявлены обвинения по таким статьям, как порча имущества, нарушение общественного порядка, мятеж и государственная измена, за которую, согласно закону, предусмотрена смертная казнь. В публикации агентства Ассошиэйтед Пресс о событии отмечается, что четверо несовершеннолетних, чей возраст варьируется от 14 до 17 лет, потеряли сознание в зале суда из-за истощения - адвокат одного из несовершеннолетних Маршал Абубакар заявил агентству, что их 90 дней содержали под стражей без доступа к еде. Подсудимым был назначен залог в размере 10 миллионов найр (около 5,9 тысячи долларов), добавил Абубакар. Эксперты в области юриспруденции утверждают, что процесс над несовершеннолетними проводится в обход нигерийского законодательства. По приводимым Ассошиэйтед Пресс словам Акинтайо Балогуна, юриста из Абуджи, принятый в стране закон о правах ребенка запрещает уголовную ответственность граждан и тем более вынесение им смертного приговора до достижения ими 18-летнего возраста. Ассоциация адвокатов Нигерии в комментарии для Punch также осудила предъявление обвинений несовершеннолетним, в том числе в госизмене, наряду с нечеловеческими условиями содержания под стражей. Лидер протестной организации Нигерии Enough is Enough Йеми Адамолекун выступил с осуждением процесса над несовершеннолетними и заявил, что рассматривающей дело судье Обиоре Эгвуату "должно быть стыдно" за свои действия, добавляет агентство. Протесты против инфляции и повышения стоимости жизни в Нигерии начались 1 августа и с разной интенсивностью продолжаются до сих пор, "горячая" фаза пришлась на 1-10 августа. Тысячи жителей Нигерии также выходили на протесты против политики правительства в день независимости страны, который отмечается 1 октября - против протестующих в столице Абудже был применен слезоточивый газ. В сентябре газета Punch сообщала о по меньшей мере 30 погибших в результате августовских беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции. Протесты сопровождались перекрытием дорог и прекращением работы финансовых учреждений и других заведений, а также мародерством и уничтожением государственного и частного имущества, ущерб от которого может исчисляться сотнями миллионов в местной валюте.

