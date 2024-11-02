https://ria.ru/20241102/jakutija-1981499880.html

В Оленекском районе в Якутии ввели режим ЧС

В Оленекском районе в Якутии ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.11.2024

В Оленекском районе в Якутии ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Оленекском районе Якутии, где в период гона дикие северные олени увели большое поголовье домашних оленей, организованы поиски животных,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:09

2024-11-02T12:09

2024-11-02T14:25

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в Оленекском районе Якутии, где в период гона дикие северные олени увели большое поголовье домашних оленей, организованы поиски животных, сообщила РИА Новости глава района Лена Иванова. "Вчера мною подписано распоряжение "О введении режима "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера в связи с уводом домашних оленей МУП "Оленекский" и угрозой увода домашних оленей стад №1, №2 МУП "Оленекский" дикими северными оленями таймырской популяции. Ситуация серьезная, стадо №3 окружено миграцией дикого северного оленя таймырской популяции, стадо №5 понесло сильный ущерб в численности поголовья", - сказала собеседница агентства. Иванова отметила, что за помощью они обратились в алмазодобывающую компанию "Алроса" и к дочерней компании "Алмазы Анабара". На вертолете этих компаний можно установить пути миграции, чтобы увести стадо домашних оленей по безопасному маршруту. "Кроме того, мы отправили на помощь оленеводческим стадам МУП "Оленекский" бригады волонтеров из числа охотников и тех, кто имеет навыки работы в оленеводстве - обеспечили добровольцев ГСМ, продуктами питания и техникой", - сказала Иванова. Она пояснила, что сложившаяся ситуация вызвана сезоном гона и нарушениями путей миграции диких оленей. "В Красноярском крае уже несколько лет не чипируют оленей, из-за этого нет мониторинга и сложно спрогнозировать возникновение таких ситуаций. В Якутии же мы благодаря Институту биологических проблем и криолитозоны, который при поддержке АК "Алроса" устанавливает нашейники на оленей, имеем возможность проследить за движением наших оленей", - добавила Иванова. В свою очередь в минэкологии республики заявили РИА Новости, что ранее в Якутии наблюдались редкие заходы дикого северного оленя таймырской популяции. Тундровая популяция дикого северного оленя широко мигрирует в зимний период в зону северной редкостойной тайги, где условия зимовки лучше защищены от пронизывающих ветров, чем на открытых местах тундры, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html

https://ria.ru/20240513/yakutiya-1945486987.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)