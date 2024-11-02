Рейтинг@Mail.ru
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/izrail-1981622556.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.11.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:03
2024-11-02T22:03
в мире
израиль
тегеран (город)
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в районе Верхней Галилеи на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. В субботу генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории.
https://ria.ru/20241028/irak-1980442535.html
израиль
тегеран (город)
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c349d172acc993e30fb81016f0cc25fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тегеран (город), тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тегеран (город), Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в районе Верхней Галилеи на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
В субботу генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ирак направил в ООН жалобу на нарушение ЦАХАЛ его воздушного пространства
28 октября, 09:50
 
В миреИзраильТегеран (город)Тель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала