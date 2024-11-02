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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.11.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:03
2024-11-02T22:03
2024-11-02T22:03
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в районе Верхней Галилеи на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. В субботу генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории.
https://ria.ru/20241028/irak-1980442535.html
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в мире, израиль, тегеран (город), тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тегеран (город), Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги