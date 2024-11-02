https://ria.ru/20241102/izrail-1981622556.html

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.11.2024

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:03

2024-11-02T22:03

2024-11-02T22:03

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тегеран (город)

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в районе Верхней Галилеи на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. В субботу генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку Тель-Авива по иранской территории.

https://ria.ru/20241028/irak-1980442535.html

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в мире, израиль, тегеран (город), тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024