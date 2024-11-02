https://ria.ru/20241102/gorlovka-1981493706.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с утра обстреляли районы Горловки, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:34
2024-11-02T11:34
2024-11-02T11:36
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли районы Горловки, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По его данным, с 8.55 до 10.15 мск было выпущено еще семь снарядов указанного калибра по трем районам города, включая Центрально-Городской. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили девять снарядов по Горловке