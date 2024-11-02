Рейтинг@Mail.ru
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/germaniya-1981626050.html
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ
Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:44
2024-11-02T22:44
в мире
гамбург (город)
германия
кристиан линднер
олаф шольц
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП). "По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции", - сказала Эскен на мероприятии СДПГ в Гамбурге. Ее слова приводит издание Bild*. По мнению Эскен, подготовленный Линднером документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции. В свою очередь, Клингбайль утверждает, что Линднер и сам знает, что проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию. "СДПГ ни в коем случае на это не пойдет", - сказал Клингбайль, чьи слова также приводит Bild. В пятницу стало известно, что Линднер подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и СДПГ. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ
https://ria.ru/20241102/bavariya-1981615341.html
https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html
гамбург (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гамбург (город), германия, кристиан линднер, олаф шольц, bild
В мире, Гамбург (город), Германия, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Bild
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ

Bild: правящая коалиция Германии не может согласовать экономический план

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП).
"По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции", - сказала Эскен на мероприятии СДПГ в Гамбурге. Ее слова приводит издание Bild*.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Баварии раскритиковали правящую коалицию Германии
Вчера, 20:36
По мнению Эскен, подготовленный Линднером документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции.
В свою очередь, Клингбайль утверждает, что Линднер и сам знает, что проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию. "СДПГ ни в коем случае на это не пойдет", - сказал Клингбайль, чьи слова также приводит Bild.
В пятницу стало известно, что Линднер подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и СДПГ.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
1 ноября, 16:09
 
В миреГамбург (город)ГерманияКристиан ЛинднерОлаф ШольцBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала