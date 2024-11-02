https://ria.ru/20241102/germaniya-1981626050.html
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ
Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:44
2024-11-02T22:44
2024-11-02T22:44
в мире
гамбург (город)
германия
кристиан линднер
олаф шольц
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП). "По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции", - сказала Эскен на мероприятии СДПГ в Гамбурге. Ее слова приводит издание Bild*. По мнению Эскен, подготовленный Линднером документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции. В свою очередь, Клингбайль утверждает, что Линднер и сам знает, что проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию. "СДПГ ни в коем случае на это не пойдет", - сказал Клингбайль, чьи слова также приводит Bild. В пятницу стало известно, что Линднер подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и СДПГ. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ
https://ria.ru/20241102/bavariya-1981615341.html
https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html
гамбург (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город), германия, кристиан линднер, олаф шольц, bild
В мире, Гамбург (город), Германия, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Bild
Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ
Bild: правящая коалиция Германии не может согласовать экономический план
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП).
"По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции", - сказала Эскен на мероприятии СДПГ в Гамбурге
. Ее слова приводит издание Bild*.
По мнению Эскен, подготовленный Линднером документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции.
В свою очередь, Клингбайль утверждает, что Линднер и сам знает, что проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию. "СДПГ ни в коем случае на это не пойдет", - сказал Клингбайль, чьи слова также приводит Bild.
В пятницу стало известно, что Линднер подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и СДПГ.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ