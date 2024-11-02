https://ria.ru/20241102/germaniya-1981626050.html

Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ

Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2024

Внутри правящей коалиции Германии возникли разногласия, пишут СМИ

Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:44

2024-11-02T22:44

2024-11-02T22:44

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кристиан линднер

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП). "По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции", - сказала Эскен на мероприятии СДПГ в Гамбурге. Ее слова приводит издание Bild*. По мнению Эскен, подготовленный Линднером документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции. В свою очередь, Клингбайль утверждает, что Линднер и сам знает, что проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию. "СДПГ ни в коем случае на это не пойдет", - сказал Клингбайль, чьи слова также приводит Bild. В пятницу стало известно, что Линднер подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и СДПГ. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ

https://ria.ru/20241102/bavariya-1981615341.html

https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html

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в мире, гамбург (город), германия, кристиан линднер, олаф шольц, bild