https://ria.ru/20241102/germaniya-1981604044.html

В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ

В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ - РИА Новости, 02.11.2024

В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ

Двое неизвестных в масках вылили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно, кислоту, в помещении городского культурного центра в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:12

2024-11-02T19:12

2024-11-02T19:12

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных в масках вылили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно, кислоту, в помещении городского культурного центра в Хенштедт-Ульцбурге, где планируется проведение конференции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает газета Bild. "Еще до начала партийной конференции АдГ уже произошел первый инцидент. Двое мужчин в масках облили помещение кислотой", - говорится в публикации издания. Сообщается, что оба правонарушителя были одеты в костюмы в честь Хэллоуина. Они разлили сильно пахнущее жидкое вещество в санитарной зоне общественного центра, как отмечается, полиция не сообщила, что это была за жидкость. "Пожарные, оснащенные дыхательными масками и... защитными костюмами, вошли в городской культурный центр. Были взяты первые образцы вещества и изъяты дополнительные улики", - пишет газета. Подчеркивается, что на момент происшествия доступ к центру был свободен из-за мероприятия, не имеющего ничего общего с АдГ. Поиски начались сразу после происшествия, однако они не увенчались успехом. Bild отмечает со ссылкой на полицию, что в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950636173.html

https://ria.ru/20240504/rassledovanie-1943892805.html

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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)