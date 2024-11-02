https://ria.ru/20241102/germaniya-1981604044.html
В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ
В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ - РИА Новости, 02.11.2024
В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ
Двое неизвестных в масках вылили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно, кислоту, в помещении городского культурного центра в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:12
2024-11-02T19:12
2024-11-02T19:12
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных в масках вылили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно, кислоту, в помещении городского культурного центра в Хенштедт-Ульцбурге, где планируется проведение конференции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает газета Bild. "Еще до начала партийной конференции АдГ уже произошел первый инцидент. Двое мужчин в масках облили помещение кислотой", - говорится в публикации издания. Сообщается, что оба правонарушителя были одеты в костюмы в честь Хэллоуина. Они разлили сильно пахнущее жидкое вещество в санитарной зоне общественного центра, как отмечается, полиция не сообщила, что это была за жидкость. "Пожарные, оснащенные дыхательными масками и... защитными костюмами, вошли в городской культурный центр. Были взяты первые образцы вещества и изъяты дополнительные улики", - пишет газета. Подчеркивается, что на момент происшествия доступ к центру был свободен из-за мероприятия, не имеющего ничего общего с АдГ. Поиски начались сразу после происшествия, однако они не увенчались успехом. Bild отмечает со ссылкой на полицию, что в результате инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950636173.html
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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
В Германии разлили кислоту на месте конференции АдГ
Bild: люди в масках вылили кислоту на месте конференции немецкой партии АдГ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Двое неизвестных в масках вылили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно, кислоту, в помещении городского культурного центра в Хенштедт-Ульцбурге, где планируется проведение конференции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает газета Bild
.
"Еще до начала партийной конференции АдГ уже произошел первый инцидент. Двое мужчин в масках облили помещение кислотой", - говорится в публикации издания.
Сообщается, что оба правонарушителя были одеты в костюмы в честь Хэллоуина. Они разлили сильно пахнущее жидкое вещество в санитарной зоне общественного центра, как отмечается, полиция не сообщила, что это была за жидкость.
"Пожарные, оснащенные дыхательными масками и... защитными костюмами, вошли в городской культурный центр. Были взяты первые образцы вещества и изъяты дополнительные улики", - пишет газета.
Подчеркивается, что на момент происшествия доступ к центру был свободен из-за мероприятия, не имеющего ничего общего с АдГ.
Поиски начались сразу после происшествия, однако они не увенчались успехом. Bild отмечает со ссылкой на полицию, что в результате инцидента никто не пострадал.