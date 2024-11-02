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В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом - РИА Новости, 02.11.2024
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16:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/germaniya-1981567593.html
В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом
В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом - РИА Новости, 02.11.2024
В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом
Немецкие полицейские застрелили мужчину, который напал на женщину с ножом в городе Нюрнберг, он скончался на месте, сообщает газета Bild. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:23
2024-11-02T16:23
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили мужчину, который напал на женщину с ножом в городе Нюрнберг, он скончался на месте, сообщает газета Bild. Газета сообщает, что вызов поступил в полицию около 10.30 (12.30 мск), правоохранителям сообщили о ссоре в квартире, расположенной в доме на улице Биссмаркштрассе. "В квартире находились 51-летний мужчина и 41-летняя женщина. В рамках операции служащим (полиции - ред.) пришлось применить огнестрельное оружие против... (мужчины - ред.). Он скончался тут же, на месте", - поделилась с Bild официальный представитель регионального управления полиции Жанин Мендель. Пока не установлено, в каких отношениях находились нападавший и жертва. Также сообщается, что мужчина не представлял угрозы для полицейских, они были вынуждены стрелять, когда тот пытался ударить женщину ножом. Уголовная полиция и прокуратура городов Нюрнберг и Фюрт начали расследование этого дела. Кроме того, земельное управление уголовной полиции ведет проверку по вопросу правомерности применения огнестрельного оружия полицейскими.
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нюрнберг, германия, в мире
Нюрнберг, Германия, В мире
В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом

Bild: полицейские в Нюрнберге застрелили мужчину, напавшего с ножом на женщину

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили мужчину, который напал на женщину с ножом в городе Нюрнберг, он скончался на месте, сообщает газета Bild.
Газета сообщает, что вызов поступил в полицию около 10.30 (12.30 мск), правоохранителям сообщили о ссоре в квартире, расположенной в доме на улице Биссмаркштрассе.
"В квартире находились 51-летний мужчина и 41-летняя женщина. В рамках операции служащим (полиции - ред.) пришлось применить огнестрельное оружие против... (мужчины - ред.). Он скончался тут же, на месте", - поделилась с Bild официальный представитель регионального управления полиции Жанин Мендель.
Пока не установлено, в каких отношениях находились нападавший и жертва. Также сообщается, что мужчина не представлял угрозы для полицейских, они были вынуждены стрелять, когда тот пытался ударить женщину ножом.
Уголовная полиция и прокуратура городов Нюрнберг и Фюрт начали расследование этого дела. Кроме того, земельное управление уголовной полиции ведет проверку по вопросу правомерности применения огнестрельного оружия полицейскими.
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