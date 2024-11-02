https://ria.ru/20241102/germaniya-1981567593.html

В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом

В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом - РИА Новости, 02.11.2024

В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом

Немецкие полицейские застрелили мужчину, который напал на женщину с ножом в городе Нюрнберг, он скончался на месте, сообщает газета Bild. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:23

2024-11-02T16:23

2024-11-02T16:23

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили мужчину, который напал на женщину с ножом в городе Нюрнберг, он скончался на месте, сообщает газета Bild. Газета сообщает, что вызов поступил в полицию около 10.30 (12.30 мск), правоохранителям сообщили о ссоре в квартире, расположенной в доме на улице Биссмаркштрассе. "В квартире находились 51-летний мужчина и 41-летняя женщина. В рамках операции служащим (полиции - ред.) пришлось применить огнестрельное оружие против... (мужчины - ред.). Он скончался тут же, на месте", - поделилась с Bild официальный представитель регионального управления полиции Жанин Мендель. Пока не установлено, в каких отношениях находились нападавший и жертва. Также сообщается, что мужчина не представлял угрозы для полицейских, они были вынуждены стрелять, когда тот пытался ударить женщину ножом. Уголовная полиция и прокуратура городов Нюрнберг и Фюрт начали расследование этого дела. Кроме того, земельное управление уголовной полиции ведет проверку по вопросу правомерности применения огнестрельного оружия полицейскими.

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967065869.html

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нюрнберг, германия, в мире