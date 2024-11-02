Рейтинг@Mail.ru
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/germaniya-1981501109.html
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд - РИА Новости, 02.11.2024
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд
Два молодых человека погибли в городке Лангензельбольд в центральной Германии, попав под скоростной поезд ICE, сообщило в субботу издание Bild. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:17
2024-11-02T12:17
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940092836_0:275:2706:1797_1920x0_80_0_0_24db458bbc0f6a9bfd53917c3b884191.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два молодых человека погибли в городке Лангензельбольд в центральной Германии, попав под скоростной поезд ICE, сообщило в субботу издание Bild. "По данным полиции, чтобы успеть на автобус, группа мужчин стала переходить пути (в неположенном месте - ред.). Они, видимо, не заметили поезд ICE, который мчался на станцию в направлении Франкфурта. Двое мужчин были сбиты экспрессом", - пишет Bild. Представители экстренных почти сразу попытались оказать помощь, но оба мужчины, 19-ти и 23-х лет, погибли. Всего железнодорожные пути пытались перейти семь человек. После происшествия движение поездов между городами Фульда и Ханау было нарушено в течение трех часов. Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.
https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940092836_91:0:2706:1961_1920x0_80_0_0_d323092986be3aca042c1f95255e0a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд

Bild: в Германии два молодых человека погибли, попав под скоростной поезд ICE

© AP Photo / Michael ProbstСкоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Michael Probst
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два молодых человека погибли в городке Лангензельбольд в центральной Германии, попав под скоростной поезд ICE, сообщило в субботу издание Bild.
"По данным полиции, чтобы успеть на автобус, группа мужчин стала переходить пути (в неположенном месте - ред.). Они, видимо, не заметили поезд ICE, который мчался на станцию в направлении Франкфурта. Двое мужчин были сбиты экспрессом", - пишет Bild.
Представители экстренных почти сразу попытались оказать помощь, но оба мужчины, 19-ти и 23-х лет, погибли. Всего железнодорожные пути пытались перейти семь человек.
После происшествия движение поездов между городами Фульда и Ханау было нарушено в течение трех часов.
Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.
Полицейский на вокзале в Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
24 сентября, 13:55
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала