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В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд - РИА Новости, 02.11.2024
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд
Два молодых человека погибли в городке Лангензельбольд в центральной Германии, попав под скоростной поезд ICE, сообщило в субботу издание Bild. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:17
2024-11-02T12:17
2024-11-02T12:17
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два молодых человека погибли в городке Лангензельбольд в центральной Германии, попав под скоростной поезд ICE, сообщило в субботу издание Bild. "По данным полиции, чтобы успеть на автобус, группа мужчин стала переходить пути (в неположенном месте - ред.). Они, видимо, не заметили поезд ICE, который мчался на станцию в направлении Франкфурта. Двое мужчин были сбиты экспрессом", - пишет Bild. Представители экстренных почти сразу попытались оказать помощь, но оба мужчины, 19-ти и 23-х лет, погибли. Всего железнодорожные пути пытались перейти семь человек. После происшествия движение поездов между городами Фульда и Ханау было нарушено в течение трех часов. Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.
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в мире, германия
В Германии два человека погибли, попав под скоростной поезд
Bild: в Германии два молодых человека погибли, попав под скоростной поезд ICE
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Два молодых человека погибли в городке Лангензельбольд в центральной Германии, попав под скоростной поезд ICE, сообщило в субботу издание Bild
.
"По данным полиции, чтобы успеть на автобус, группа мужчин стала переходить пути (в неположенном месте - ред.). Они, видимо, не заметили поезд ICE, который мчался на станцию в направлении Франкфурта. Двое мужчин были сбиты экспрессом", - пишет Bild.
Представители экстренных почти сразу попытались оказать помощь, но оба мужчины, 19-ти и 23-х лет, погибли. Всего железнодорожные пути пытались перейти семь человек.
После происшествия движение поездов между городами Фульда и Ханау
было нарушено в течение трех часов.
Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.