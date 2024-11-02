https://ria.ru/20241102/frantsiya-1981513898.html

Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках

Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках - РИА Новости, 02.11.2024

Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках

Беспорядки произошли минувшей ночью во французской коммуне Рийе-ла-Пап в пригороде Лиона, один полицейский получил ранения, сообщило в субботу агентство Франс... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:12

2024-11-02T13:12

2024-11-02T13:12

в мире

лион

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958189327_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_55427830bf3c08fb47a383121d4ee3cd.jpg

ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Беспорядки произошли минувшей ночью во французской коммуне Рийе-ла-Пап в пригороде Лиона, один полицейский получил ранения, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру региона Овернь-Рона-Альпы. "Городское насилие вспыхнуло в пятницу вечером в Рийе-ла-Пап около Лиона", - говорится в сообщении агентства. Беспорядки начались около 21 часа по местному времени (23.00 мск), когда около 20 человек закидали камнями два автобуса, а затем подожгли их, передаёт Франс Пресс. Жителям ближайших домов пришлось покинуть своё жильё из-за риска распространения огня, сообщает агентство. На место выехали полицейские, однако нарушители начали забрасывать их различными предметами, из-за чего один правоохранитель получил небольшие ранения лица. Позднее префектура региона сообщила о привлечении спецотрядов по подавлению протестов CRS, которые будут задействованы на протяжении всех выходных. Власти выступили с осуждением произошедшего и сообщили, что ведут расследование и розыск преступников. Как напоминает Франс Пресс, похожие беспорядки прошли и четверг вечером, когда было подожжено несколько машин и мусорных баков. Тогда были задержаны три человека, все они несовершеннолетние, сказано в материале.

https://ria.ru/20241012/martinika-1977745876.html

https://ria.ru/20240919/besporyadki-1973537647.html

лион

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лион, франция