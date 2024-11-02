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Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках - РИА Новости, 02.11.2024
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13:12 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/frantsiya-1981513898.html
Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках
Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках - РИА Новости, 02.11.2024
Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках
Беспорядки произошли минувшей ночью во французской коммуне Рийе-ла-Пап в пригороде Лиона, один полицейский получил ранения, сообщило в субботу агентство Франс... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:12
2024-11-02T13:12
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Беспорядки произошли минувшей ночью во французской коммуне Рийе-ла-Пап в пригороде Лиона, один полицейский получил ранения, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру региона Овернь-Рона-Альпы. "Городское насилие вспыхнуло в пятницу вечером в Рийе-ла-Пап около Лиона", - говорится в сообщении агентства. Беспорядки начались около 21 часа по местному времени (23.00 мск), когда около 20 человек закидали камнями два автобуса, а затем подожгли их, передаёт Франс Пресс. Жителям ближайших домов пришлось покинуть своё жильё из-за риска распространения огня, сообщает агентство. На место выехали полицейские, однако нарушители начали забрасывать их различными предметами, из-за чего один правоохранитель получил небольшие ранения лица. Позднее префектура региона сообщила о привлечении спецотрядов по подавлению протестов CRS, которые будут задействованы на протяжении всех выходных. Власти выступили с осуждением произошедшего и сообщили, что ведут расследование и розыск преступников. Как напоминает Франс Пресс, похожие беспорядки прошли и четверг вечером, когда было подожжено несколько машин и мусорных баков. Тогда были задержаны три человека, все они несовершеннолетние, сказано в материале.
https://ria.ru/20241012/martinika-1977745876.html
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в мире, лион, франция
В мире, Лион, Франция
Во пригороде Лиона полицейский пострадал в беспорядках

AFP: ночью в пригороде Лиона вспыхнули беспорядки, пострадал один полицейский

© AP Photo / Aurelien MorissardФранцузские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Французские полицейские. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Беспорядки произошли минувшей ночью во французской коммуне Рийе-ла-Пап в пригороде Лиона, один полицейский получил ранения, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру региона Овернь-Рона-Альпы.
"Городское насилие вспыхнуло в пятницу вечером в Рийе-ла-Пап около Лиона", - говорится в сообщении агентства.
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Беспорядки начались около 21 часа по местному времени (23.00 мск), когда около 20 человек закидали камнями два автобуса, а затем подожгли их, передаёт Франс Пресс. Жителям ближайших домов пришлось покинуть своё жильё из-за риска распространения огня, сообщает агентство.
На место выехали полицейские, однако нарушители начали забрасывать их различными предметами, из-за чего один правоохранитель получил небольшие ранения лица.
Позднее префектура региона сообщила о привлечении спецотрядов по подавлению протестов CRS, которые будут задействованы на протяжении всех выходных. Власти выступили с осуждением произошедшего и сообщили, что ведут расследование и розыск преступников.
Как напоминает Франс Пресс, похожие беспорядки прошли и четверг вечером, когда было подожжено несколько машин и мусорных баков. Тогда были задержаны три человека, все они несовершеннолетние, сказано в материале.
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