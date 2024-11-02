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Открылся Фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

Открылся Фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" - РИА Новости, 02.11.2024

Открылся Фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

В день старта фестиваля "Уроки режиссуры" 28 октября на Страстном бульваре открылась фотовыставка "Театр-дом. История и современность московской сцены", которая РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:19

2024-11-02T09:19

2024-11-02T09:19

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 ноя — пресс-служба Фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". В день старта фестиваля "Уроки режиссуры" 28 октября на Страстном бульваре открылась фотовыставка "Театр-дом. История и современность московской сцены", которая расскажет об истории театров и театральных зданий Москвы, а также о недавних московских премьерах. На стендах можно будет увидеть в том числе редкие архивные фотографии.Спектакли конкурсной программы пройдут на главных сценах Москвы и Петербурга с 28 октября по 6 декабря. Премьеры последних двух сезонов покажут мастера режиссуры: Андрей Борисов, Алексей Бородин, Евгений Гельфонд, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Григорий Козлов, Григорий Лифанов, Владимир Панков, Алексей Песегов, Евгений Писарев, Яков Рубин, Олег Рыбкин, Искандер Сакаев, Дамир Салимзянов, Валерий Фокин, Петр Шерешевский. В рамках внеконкурсной программы в Москве покажут "Палату №6" Малого драматического театра – Театра Европы в постановке Льва Додина.География фестиваля расширяется с каждым годом. На этот раз среди участников – театры Минусинска, Красноярска, Вологды, Нижнего Новгорода, Якутска, Севастополя, Челябинска и, конечно, столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.В состав жюри вошли яркие молодые режиссеры современного театра, все они – участники и лауреаты фестиваля прошлых лет: Виктор Бугаков, Ася Князева, Владимир Кузнецов, Петр Куртов, Виктория Печерникова, Федор Пшеничный, Сергей Тонышев. "Уроки режиссуры" – единственный в мире театральный фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. Принцип "Профессионалов судят профессионалы" незыблем с первых лет и по сей день. Впрочем, главная идея даже не в том, чтобы и впрямь "судить", определять победителей (хотя и это тоже). Это фестиваль-лаборатория, пространство диалога и преемственности: младшие учатся у старших и наоборот. В нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные – мэтров оценивает новое поколение режиссуры. Лауреаты получают грант на постановку спектакля.2024 год объявлен в России Годом семьи, что созвучно "Урокам режиссуры": события фестиваля в этом году объединены темой "Театр-дом". Ей посвящена в том числе образовательная программа "Мастерская". В рамках проекта пройдут открытые мастер-классы, лекции и творческие встречи. Москвичи смогут посетить их бесплатно, всем желающим будут доступны прямые трансляции и видеозаписи событий. Театральные династии Золотовицких и Князевых расскажут о семейных традициях, профессиональной преемственности, воспитании "человека театра". О том, как строить и хранить "театр-дом" будут говорить директора и художественные руководители театров: Алексей Бородин, Сергей Безруков и Лариса Вильясте, Андрей Воробьев, Лев Додин, Георгий Исаакян, и другие.Ряд событий посвящен 150-летию великого режиссера Всеволода Мейерхольда. В рамках "Мастерской" планируются лекции: "Опыт биомеханики" Марины Нееловой, "Уроки постановки" Валерия Фокина, "Трагический Пьеро" Нины Шалимовой, "Судьба и участь" Вадима Щербакова. Также состоится Круглый стол "Наследие Мейерхольда в театральной практике и педагогике XXI века" с участием ведущих специалистов по творчеству режиссера, теоретиков и практиков театрального дела.Проводится Лаборатория национальной драматургии. Тема звучит как "Национальный эпос – мифы, герои, судьбы". Участники попробуют в своих пьесах связать традиции и сюжеты эпоса разных народов и современный театр. Это первая лаборатория национальной драматургии, которая проходит в формате практического семинара. Под руководством театральных критиков Елены Покорской и Марины Тимашевой финалисты будут работать над пьесами, а самые интересные произведения будут предложены режиссерам для постановки.Продолжается многолетний проект фестиваля "Библиотека Биеннале театрального искусства", под эгидой которого издаются книги о театре. В этом году будет представлена книга, посвященная знаменитому спектаклю Вл.И. Немировича-Данченко "Братья Карамазовы", который определил магистральный путь режиссерского театра ХХ и начала ХХI века. Планируется проведение ярмарки театральной литературы.Арт-директор фестиваля "Уроки режиссуры", доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина: "В программу вошли лучшие постановки мэтров российской сцены, мастеров, которые десятилетия держат наше театральное небо, воспитывают новые режиссерские поколения, а главное – строят свои театральные дома. Великий Джорджо Стрелер считал: "Театр славит жизнь даже в трагедии. Именно поэтому люди могут выдержать трагический спектакль, потому что в конце мертвые на сцене поднимаются и благодарят публику. Точно так, как смерть, сидящая в кресле, приподнимается со своего места и говорит вам: "Спасибо". И с ним нельзя не согласиться: пожалуй, в этом – главная сила театра, нашего общего священного дела. Ждем вас, единомышленники, на всех мероприятиях фестиваля".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пресс-релизы