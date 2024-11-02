https://ria.ru/20241102/fasady-1981491567.html

Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки

Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки - РИА Новости, 02.11.2024

Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки

Фасады 37 многоэтажных домов в Москве окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:17

2024-11-02T11:17

2024-11-02T11:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

капремонт в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859059053_69:0:3678:2030_1920x0_80_0_0_4dbe8e87fe891ffe52166c6b8e3ebde4.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фасады 37 многоэтажных домов в Москве окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В ходе капитального ремонта московские многоэтажки приобретают новый облик, в том числе новые яркие фасады. В этом году работы идут в 37 домах, которые окрасили в желтые оттенки", - говорится в тексте. Отмечается, что в зданиях не только обновляют фасады, но и меняют инженерные системы, приводят в порядок крыши, подвалы и подъезды. В частности, работы ведут в 17-этажном доме на Хорошевском шоссе и в панельной 12-этажке в переулке Васнецова.

https://ria.ru/20241102/biryukov-1981474309.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве