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Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки - РИА Новости, 02.11.2024
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Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки
Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки - РИА Новости, 02.11.2024
Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки
Фасады 37 многоэтажных домов в Москве окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:17
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фасады 37 многоэтажных домов в Москве окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В ходе капитального ремонта московские многоэтажки приобретают новый облик, в том числе новые яркие фасады. В этом году работы идут в 37 домах, которые окрасили в желтые оттенки", - говорится в тексте. Отмечается, что в зданиях не только обновляют фасады, но и меняют инженерные системы, приводят в порядок крыши, подвалы и подъезды. В частности, работы ведут в 17-этажном доме на Хорошевском шоссе и в панельной 12-этажке в переулке Васнецова.
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городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве

Фасады 37 многоэтажек в Москве окрасили в желтые оттенки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фасады 37 многоэтажных домов в Москве окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В ходе капитального ремонта московские многоэтажки приобретают новый облик, в том числе новые яркие фасады. В этом году работы идут в 37 домах, которые окрасили в желтые оттенки", - говорится в тексте.
Отмечается, что в зданиях не только обновляют фасады, но и меняют инженерные системы, приводят в порядок крыши, подвалы и подъезды. В частности, работы ведут в 17-этажном доме на Хорошевском шоссе и в панельной 12-этажке в переулке Васнецова.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в Москве
 
 
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