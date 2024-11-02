ВСУ раскидали по курскому селу "лепестки", рассказала эвакуированная
Эвакуированная: ВСУ раскидали "лепестки" по курскому селу Большое Солдатское
Мина "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВСУ усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами "Лепесток", рассказала на допросе военным следователям в качестве свидетеля эвакуированная из области, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
"Сегодня я со знакомой созванивалась... из Большого Солдатского. Мы там тоже раньше жили... Газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже... По Большому Солдатскому (ВСУ - ред.) раскидали кассетные бомбы... "Лепестки", там поселок уничтожен просто-напросто", - рассказала женщина.
Она также сообщила, что в дом ее родственницы в Большом Солдатском районе попала украинская ракета.
"Ее эвакуировали с детьми под обстрелами волонтеры", - сказала она.
ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.