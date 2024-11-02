Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жители Москвы за пять лет приобрели или арендовали у города в общей сложности 456 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Около 180 граждан купили 318 объектов по результатам торгов и оформили землю в собственность. Еще более 80 человек арендовали 138 участков. В целом для строительства частных домов и подсобного хозяйства город передал горожанам более 60 гектаров земли", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Здесь планируется возвести дома и хозпостройки суммарно на 250 тысяч квадратных метров, добавил он.
Как отмечается в сообщении градкомплекса, всего за три квартала 2024 года москвичи приобрели почти 100 участков. Их площадь составляет почти 12 гектаров.
Если желающих купить участок несколько, то организуется аукцион, подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, с начала года 94% объектов было продано на торгах. При этом за последние пять лет число реализованных участков выросло более чем в пять раз.
Как добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в январе-сентябре 2024-го на один лот в среднем пришлось 11 желающих его купить.