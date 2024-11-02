Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 02.11.2024 (обновлено: 16:06 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/efimov-1981405027.html
Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС
Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС - РИА Новости, 02.11.2024
Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС
Жители Москвы за пять лет приобрели или арендовали у города в общей сложности 456 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:05
2024-11-02T16:06
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
максим гаман
кирилл пуртов
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жители Москвы за пять лет приобрели или арендовали у города в общей сложности 456 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около 180 граждан купили 318 объектов по результатам торгов и оформили землю в собственность. Еще более 80 человек арендовали 138 участков. В целом для строительства частных домов и подсобного хозяйства город передал горожанам более 60 гектаров земли", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Здесь планируется возвести дома и хозпостройки суммарно на 250 тысяч квадратных метров, добавил он.Как отмечается в сообщении градкомплекса, всего за три квартала 2024 года москвичи приобрели почти 100 участков. Их площадь составляет почти 12 гектаров.Если желающих купить участок несколько, то организуется аукцион, подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, с начала года 94% объектов было продано на торгах. При этом за последние пять лет число реализованных участков выросло более чем в пять раз.Как добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в январе-сентябре 2024-го на один лот в среднем пришлось 11 желающих его купить.
https://ria.ru/20241031/efimov-1981085466.html
https://ria.ru/20241031/efimov-1981053209.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва, максим гаман, кирилл пуртов, жилье
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Максим Гаман, Кирилл Пуртов, Жилье

Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жители Москвы за пять лет приобрели или арендовали у города в общей сложности 456 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Около 180 граждан купили 318 объектов по результатам торгов и оформили землю в собственность. Еще более 80 человек арендовали 138 участков. В целом для строительства частных домов и подсобного хозяйства город передал горожанам более 60 гектаров земли", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Ефимов: в Хорошево-Мневниках реализуют три масштабных инвестпроекта
31 октября, 14:05
Здесь планируется возвести дома и хозпостройки суммарно на 250 тысяч квадратных метров, добавил он.
Как отмечается в сообщении градкомплекса, всего за три квартала 2024 года москвичи приобрели почти 100 участков. Их площадь составляет почти 12 гектаров.
Если желающих купить участок несколько, то организуется аукцион, подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, с начала года 94% объектов было продано на торгах. При этом за последние пять лет число реализованных участков выросло более чем в пять раз.
Как добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в январе-сентябре 2024-го на один лот в среднем пришлось 11 желающих его купить.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Ефимов: право редевелопмента территории на юге Москвы выставят на торги
31 октября, 10:08
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМоскваМаксим ГаманКирилл ПуртовЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала