https://ria.ru/20241102/destabilizatsiya-1981556750.html
Баринов прокомментировал попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России
Баринов прокомментировал попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России - РИА Новости, 02.11.2024
Баринов прокомментировал попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России
Деструктивное информационное воздействие на межнациональные и межконфессиональные отношения стали для Запада основным инструментом дестабилизации... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:35
2024-11-02T15:35
2024-11-02T15:35
россия
москва
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Деструктивное информационное воздействие на межнациональные и межконфессиональные отношения стали для Запада основным инструментом дестабилизации социально-политической обстановки в России, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. "На нас оказывается колоссальное информационное давление из-за рубежа. Именно наша сфера (межнациональных и межконфессиональных отношений в РФ - ред.) выбрана противником в качестве основного инструмента дестабилизации социальной, политической обстановки в стране и снижения уровня доверия специальной военной операции", - сказал Баринов во время выступления на пленарном заседании Всероссийского форума "Народы России". Он отметил, что очень важно оперативно реагировать на вбрасываемые негативные информационные поводы. По его словам, в решении этих вопросов задействован ситуационный центр ФАДН, соглашения о взаимодействии с которым заключили уже 78 регионов. Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве 1-2 ноября, он проводится с 2020 года и стал одним из ключевых ежегодных мероприятий в области государственной национальной политики в России.
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россия, москва, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Москва, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
Баринов прокомментировал попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России
Баринов: Запад дестабилизирует ситуацию в РФ через информационное воздействие
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Деструктивное информационное воздействие на межнациональные и межконфессиональные отношения стали для Запада основным инструментом дестабилизации социально-политической обстановки в России, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
"На нас оказывается колоссальное информационное давление из-за рубежа. Именно наша сфера (межнациональных и межконфессиональных отношений в РФ - ред.) выбрана противником в качестве основного инструмента дестабилизации социальной, политической обстановки в стране и снижения уровня доверия специальной военной операции", - сказал Баринов во время выступления на пленарном заседании Всероссийского форума "Народы России".
Он отметил, что очень важно оперативно реагировать на вбрасываемые негативные информационные поводы. По его словам, в решении этих вопросов задействован ситуационный центр ФАДН, соглашения о взаимодействии с которым заключили уже 78 регионов.
Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве
1-2 ноября, он проводится с 2020 года и стал одним из ключевых ежегодных мероприятий в области государственной национальной политики в России.