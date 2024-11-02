https://ria.ru/20241102/delegatsiya-1981541934.html

Российская делегация примет участие в Африканской энергонеделе в ЮАР

Российская делегация примет участие в Африканской энергонеделе в ЮАР - РИА Новости, 02.11.2024

Российская делегация примет участие в Африканской энергонеделе в ЮАР

Российская делегация, возглавляемая заместителем министра энергетики Российской Федерации Романом Маршавиным, примет участие в Африканской энергетической неделе РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:30

2024-11-02T14:30

2024-11-02T14:30

россия

африка

кейптаун

газпром

брикс

объединенная металлургическая компания

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская делегация, возглавляемая заместителем министра энергетики Российской Федерации Романом Маршавиным, примет участие в Африканской энергетической неделе (АЭН-2024), которая пройдет с 4 по 8 ноября в Кейптауне, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает стратегическим партнером мероприятия. В частности, представители РФ станут участниками одного из центральных мероприятий деловой программы АЭН-2024 – круглого стола "Россия – Африка", который состоится 6 ноября. Мероприятие станет продолжением диалога России и африканских стран, чьи перспективы сотрудничества активно обсуждались на прошедшем в Казани Саммите БРИКС. Африканская энергетическая неделя станет платформой для консолидации африканско-глобального партнерства. В состав российской делегации в этом году войдут представители ряда российских энергетических и финансовых компаний, в том числе ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", "Газпром Интернэшнл Лимитед", АО "Российский экспортный центр", АО "Уралхиммаш", "Объединенная металлургическая компания", "Лукойл", ГК "Росатом", ПАО "Россети", ПАО "Новатэк". Кроме того, в составе делегации – представители ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ООО "РусХимАльянс", компании Unigreen Energy и других, говорится в сообщении. Участники круглого стола "Россия – Африка" обозначат дальнейшие возможности для российских компаний в энергетической отрасли Африки. Они рассмотрят, как успех России в развитии низкоуглеродной энергетики может поддержать развитие Африки. Обсуждение будет охватывать различные темы – от финансирования энергетических проектов до внедрения поддерживающих норм и создания интегрированных энергетических систем и многое другое. Также участники круглого стола определят стратегические направления сотрудничества России и африканских стран. В ходе мероприятия обсудят, какие меры государственной политики принимаются в африканских странах для устойчивого развития энергетики, как в этот контекст укладывается деятельность российских компаний, а также какие перспективы открываются на этом пути и каковы возможные меры финансовой поддержки проектов, рассказали в пресс-службе. Африканская энергетическая неделя проходит под девизом "Инвестируйте в энергетику Африки". В этом году форум вновь станет местом встречи президентов, министров и политиков африканских стран с региональными и иностранными инвесторами. Событие получит формат интерактивной мультиформатной выставки и делового мероприятия, которое объединит на одной площадке международных и африканских игроков в сфере энергетики. Диалог между Россией и странами Африки продолжится в ходе Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет с 9 по 10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус". Мероприятие состоится в развитие решений второго Саммита Россия – Африка и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений, добавили в фонде.

https://ria.ru/20240926/afrika-1974957082.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979919694.html

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россия, африка, кейптаун, газпром, брикс, объединенная металлургическая компания, экономика