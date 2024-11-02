https://ria.ru/20241102/delegatsiya-1981541934.html
Российская делегация примет участие в Африканской энергонеделе в ЮАР
Российская делегация примет участие в Африканской энергонеделе в ЮАР - РИА Новости, 02.11.2024
Российская делегация примет участие в Африканской энергонеделе в ЮАР
Российская делегация, возглавляемая заместителем министра энергетики Российской Федерации Романом Маршавиным, примет участие в Африканской энергетической неделе РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:30
2024-11-02T14:30
2024-11-02T14:30
россия
африка
кейптаун
газпром
брикс
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экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская делегация, возглавляемая заместителем министра энергетики Российской Федерации Романом Маршавиным, примет участие в Африканской энергетической неделе (АЭН-2024), которая пройдет с 4 по 8 ноября в Кейптауне, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает стратегическим партнером мероприятия. В частности, представители РФ станут участниками одного из центральных мероприятий деловой программы АЭН-2024 – круглого стола "Россия – Африка", который состоится 6 ноября. Мероприятие станет продолжением диалога России и африканских стран, чьи перспективы сотрудничества активно обсуждались на прошедшем в Казани Саммите БРИКС. Африканская энергетическая неделя станет платформой для консолидации африканско-глобального партнерства. В состав российской делегации в этом году войдут представители ряда российских энергетических и финансовых компаний, в том числе ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", "Газпром Интернэшнл Лимитед", АО "Российский экспортный центр", АО "Уралхиммаш", "Объединенная металлургическая компания", "Лукойл", ГК "Росатом", ПАО "Россети", ПАО "Новатэк". Кроме того, в составе делегации – представители ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ООО "РусХимАльянс", компании Unigreen Energy и других, говорится в сообщении. Участники круглого стола "Россия – Африка" обозначат дальнейшие возможности для российских компаний в энергетической отрасли Африки. Они рассмотрят, как успех России в развитии низкоуглеродной энергетики может поддержать развитие Африки. Обсуждение будет охватывать различные темы – от финансирования энергетических проектов до внедрения поддерживающих норм и создания интегрированных энергетических систем и многое другое. Также участники круглого стола определят стратегические направления сотрудничества России и африканских стран. В ходе мероприятия обсудят, какие меры государственной политики принимаются в африканских странах для устойчивого развития энергетики, как в этот контекст укладывается деятельность российских компаний, а также какие перспективы открываются на этом пути и каковы возможные меры финансовой поддержки проектов, рассказали в пресс-службе. Африканская энергетическая неделя проходит под девизом "Инвестируйте в энергетику Африки". В этом году форум вновь станет местом встречи президентов, министров и политиков африканских стран с региональными и иностранными инвесторами. Событие получит формат интерактивной мультиформатной выставки и делового мероприятия, которое объединит на одной площадке международных и африканских игроков в сфере энергетики. Диалог между Россией и странами Африки продолжится в ходе Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет с 9 по 10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус". Мероприятие состоится в развитие решений второго Саммита Россия – Африка и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений, добавили в фонде.
https://ria.ru/20240926/afrika-1974957082.html
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россия, африка, кейптаун, газпром, брикс, объединенная металлургическая компания, экономика
Россия, Африка, Кейптаун, Газпром, БРИКС, Объединенная металлургическая компания, Экономика
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская делегация, возглавляемая заместителем министра энергетики Российской Федерации Романом Маршавиным, примет участие в Африканской энергетической неделе (АЭН-2024), которая пройдет с 4 по 8 ноября в Кейптауне, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает стратегическим партнером мероприятия.
В частности, представители РФ
станут участниками одного из центральных мероприятий деловой программы АЭН-2024 – круглого стола "Россия – Африка", который состоится 6 ноября. Мероприятие станет продолжением диалога России и африканских стран, чьи перспективы сотрудничества активно обсуждались на прошедшем в Казани
Саммите БРИКС
.
Африканская энергетическая неделя станет платформой для консолидации африканско-глобального партнерства. В состав российской делегации в этом году войдут представители ряда российских энергетических и финансовых компаний, в том числе ПАО "Газпром
", ПАО "Газпром нефть", "Газпром Интернэшнл Лимитед", АО "Российский экспортный центр", АО "Уралхиммаш", "Объединенная металлургическая компания
", "Лукойл
", ГК "Росатом
", ПАО "Россети
", ПАО "Новатэк
". Кроме того, в составе делегации – представители ПАО "Сбербанк
", АО "Газпромбанк
", ООО "РусХимАльянс", компании Unigreen Energy и других, говорится в сообщении.
Участники круглого стола "Россия – Африка" обозначат дальнейшие возможности для российских компаний в энергетической отрасли Африки
. Они рассмотрят, как успех России в развитии низкоуглеродной энергетики может поддержать развитие Африки. Обсуждение будет охватывать различные темы – от финансирования энергетических проектов до внедрения поддерживающих норм и создания интегрированных энергетических систем и многое другое.
Также участники круглого стола определят стратегические направления сотрудничества России и африканских стран. В ходе мероприятия обсудят, какие меры государственной политики принимаются в африканских странах для устойчивого развития энергетики, как в этот контекст укладывается деятельность российских компаний, а также какие перспективы открываются на этом пути и каковы возможные меры финансовой поддержки проектов, рассказали в пресс-службе.
Африканская энергетическая неделя проходит под девизом "Инвестируйте в энергетику Африки". В этом году форум вновь станет местом встречи президентов, министров и политиков африканских стран с региональными и иностранными инвесторами. Событие получит формат интерактивной мультиформатной выставки и делового мероприятия, которое объединит на одной площадке международных и африканских игроков в сфере энергетики.
Диалог между Россией и странами Африки продолжится в ходе Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет с 9 по 10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус". Мероприятие состоится в развитие решений второго Саммита Россия – Африка и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений, добавили в фонде.