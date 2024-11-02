https://ria.ru/20241102/boliviya-1981609342.html

В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме

В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме - РИА Новости, 02.11.2024

В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме

В Боливии задержанных на протестах будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже, заявил глава МВД республики Эдуардо дель Кастильо. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:49

2024-11-02T19:49

2024-11-02T20:56

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эво моралес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — РИА Новости. В Боливии задержанных на протестах будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже, заявил глава МВД республики Эдуардо дель Кастильо. "Из 66 задержанных 55 уже находятся в Ла-Пасе, потому что преступления, связанные с терроризмом, должны расследоваться в столице исполнительной власти", — сказал он.По словам Кастильо, в отношении участников протестов также проводится расследование по делу о трафике оружия и вооруженном мятеже.Накануне полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 20-й день. Кроме того, сообщалось, что сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили три воинские части, взяли в заложники военных и их семьи. Спустя семь часов противостояний силовикам удалось вытеснить манифестантов с одного из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии.Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.

https://ria.ru/20241102/evo-1981453481.html

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Боливийская полиция освобождает дороги, занятые сторонниками Моралеса Боливийская полиция освобождает дороги, занятые сторонниками Моралеса 2024-11-02T19:49 true PT0M44S

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в мире, боливия, кочабамба (город), эво моралес, луис арсе