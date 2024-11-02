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В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме - РИА Новости, 02.11.2024
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19:49 02.11.2024 (обновлено: 20:56 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/boliviya-1981609342.html
В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме
В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме - РИА Новости, 02.11.2024
В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме
В Боливии задержанных на протестах будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже, заявил глава МВД республики Эдуардо дель Кастильо. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:49
2024-11-02T20:56
в мире
боливия
кочабамба (город)
эво моралес
луис арсе
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — РИА Новости. В Боливии задержанных на протестах будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже, заявил глава МВД республики Эдуардо дель Кастильо. "Из 66 задержанных 55 уже находятся в Ла-Пасе, потому что преступления, связанные с терроризмом, должны расследоваться в столице исполнительной власти", — сказал он.По словам Кастильо, в отношении участников протестов также проводится расследование по делу о трафике оружия и вооруженном мятеже.Накануне полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 20-й день. Кроме того, сообщалось, что сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили три воинские части, взяли в заложники военных и их семьи. Спустя семь часов противостояний силовикам удалось вытеснить манифестантов с одного из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии.Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.
https://ria.ru/20241102/evo-1981453481.html
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Боливийская полиция освобождает дороги, занятые сторонниками Моралеса
Боливийская полиция освобождает дороги, занятые сторонниками Моралеса
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в мире, боливия, кочабамба (город), эво моралес, луис арсе
В мире, Боливия, Кочабамба (город), Эво Моралес, Луис Арсе
В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме

МВД Боливии: задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме

© AP Photo / Juan KaritaПолиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса
Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Juan Karita
Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — РИА Новости. В Боливии задержанных на протестах будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже, заявил глава МВД республики Эдуардо дель Кастильо.
"Из 66 задержанных 55 уже находятся в Ла-Пасе, потому что преступления, связанные с терроризмом, должны расследоваться в столице исполнительной власти", — сказал он.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Вчера, 01:42
По словам Кастильо, в отношении участников протестов также проводится расследование по делу о трафике оружия и вооруженном мятеже.
Накануне полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 20-й день. Кроме того, сообщалось, что сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили три воинские части, взяли в заложники военных и их семьи. Спустя семь часов противостояний силовикам удалось вытеснить манифестантов с одного из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии.
Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.

В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками, как ожидается, станут действующий и бывший президенты — Луис Арсе и Эво Моралес. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и те, кто выступают на стороне Арсе.

За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.
Бывший президент Эво Моралес возглавляет марш в знак протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе в Боливии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреБоливияКочабамба (город)Эво МоралесЛуис Арсе
 
 
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