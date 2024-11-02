В Боливии задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме
МВД Боливии: задержанных на протестах будут судить по статье о терроризме
© AP Photo / Juan KaritaПолиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса
© AP Photo / Juan Karita
Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — РИА Новости. В Боливии задержанных на протестах будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже, заявил глава МВД республики Эдуардо дель Кастильо.
"Из 66 задержанных 55 уже находятся в Ла-Пасе, потому что преступления, связанные с терроризмом, должны расследоваться в столице исполнительной власти", — сказал он.
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По словам Кастильо, в отношении участников протестов также проводится расследование по делу о трафике оружия и вооруженном мятеже.
Накануне полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 20-й день. Кроме того, сообщалось, что сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили три воинские части, взяли в заложники военных и их семьи. Спустя семь часов противостояний силовикам удалось вытеснить манифестантов с одного из сложных участков дороги, соединяющей департамент Кочабамба с западом Боливии.
Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.
В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками, как ожидается, станут действующий и бывший президенты — Луис Арсе и Эво Моралес. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и те, кто выступают на стороне Арсе.
За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.
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