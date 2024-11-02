https://ria.ru/20241102/belorussiya-1981501883.html

Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии

Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии - РИА Новости, 02.11.2024

Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура, но это диктатура стабильности, безопасности и справедливости. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:23

2024-11-02T12:23

2024-11-02T14:48

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белоруссия

гродненская область

александр лукашенко

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура, но это диктатура стабильности, безопасности и справедливости."Народы не должны страдать из-за глупости руководителей. На санкции (со стороны Запада - ред.), ограничения въезда наших большегрузных автомобилей, поездов, самолетов, легковых автомобилей мы ответили безвизовым режимом для граждан сотен стран… Мы не закрываемся. И уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости", - заявил Лукашенко, выступая на фестивале-ярмарке "Дожинки" в городе Мосты Гродненской области.Выступление президента транслировал телеканал "Первый информационный".Лукашенко подчеркнул, что иностранцам очень нравится в чистой, безопасной и комфортной Белоруссии. "Они сюда с удовольствием едут несмотря на вранье, которое распространяют (на Западе – ред.) о белорусском государстве. Чего бы нам это ни стоило, мы эту привлекательность должны сохранить", - сказал он.Лукашенко заметил, что любому президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать всё, чтобы Белоруссия была самой справедливой страной. "В любой стране люди и в тюрьме сидят и так далее, но нельзя обижать даже нарушивших закон так, чтобы они затаили зло. Они должны понимать, что решение принято справедливо. Главное – справедливость. Для доярки, для механизатора, для специалиста, руководителя любого уровня. Даже если его наказал, он должен понимать, что он сам виноват. Мы такую страну должны создать, и мы в этом направлении идем", - отметил глава Белоруссии.

https://ria.ru/20240315/lukashenko-1933197263.html

https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, гродненская область, александр лукашенко