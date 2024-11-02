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Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии - РИА Новости, 02.11.2024
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12:23 02.11.2024 (обновлено: 14:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/belorussiya-1981501883.html
Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии
Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии - РИА Новости, 02.11.2024
Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура, но это диктатура стабильности, безопасности и справедливости. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:23
2024-11-02T14:48
в мире
белоруссия
гродненская область
александр лукашенко
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура, но это диктатура стабильности, безопасности и справедливости."Народы не должны страдать из-за глупости руководителей. На санкции (со стороны Запада - ред.), ограничения въезда наших большегрузных автомобилей, поездов, самолетов, легковых автомобилей мы ответили безвизовым режимом для граждан сотен стран… Мы не закрываемся. И уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости", - заявил Лукашенко, выступая на фестивале-ярмарке "Дожинки" в городе Мосты Гродненской области.Выступление президента транслировал телеканал "Первый информационный".Лукашенко подчеркнул, что иностранцам очень нравится в чистой, безопасной и комфортной Белоруссии. "Они сюда с удовольствием едут несмотря на вранье, которое распространяют (на Западе – ред.) о белорусском государстве. Чего бы нам это ни стоило, мы эту привлекательность должны сохранить", - сказал он.Лукашенко заметил, что любому президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать всё, чтобы Белоруссия была самой справедливой страной. "В любой стране люди и в тюрьме сидят и так далее, но нельзя обижать даже нарушивших закон так, чтобы они затаили зло. Они должны понимать, что решение принято справедливо. Главное – справедливость. Для доярки, для механизатора, для специалиста, руководителя любого уровня. Даже если его наказал, он должен понимать, что он сам виноват. Мы такую страну должны создать, и мы в этом направлении идем", - отметил глава Белоруссии.
https://ria.ru/20240315/lukashenko-1933197263.html
https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html
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в мире, белоруссия, гродненская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Гродненская область, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии есть диктатура безопасности и справедливости

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура, но это диктатура стабильности, безопасности и справедливости.
"Народы не должны страдать из-за глупости руководителей. На санкции (со стороны Запада - ред.), ограничения въезда наших большегрузных автомобилей, поездов, самолетов, легковых автомобилей мы ответили безвизовым режимом для граждан сотен стран… Мы не закрываемся. И уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости", - заявил Лукашенко, выступая на фестивале-ярмарке "Дожинки" в городе Мосты Гродненской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Лукашенко заявил, что только ленивый не называл его диктатором
15 марта, 12:59
Выступление президента транслировал телеканал "Первый информационный".
Лукашенко подчеркнул, что иностранцам очень нравится в чистой, безопасной и комфортной Белоруссии. "Они сюда с удовольствием едут несмотря на вранье, которое распространяют (на Западе – ред.) о белорусском государстве. Чего бы нам это ни стоило, мы эту привлекательность должны сохранить", - сказал он.
Лукашенко заметил, что любому президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать всё, чтобы Белоруссия была самой справедливой страной. "В любой стране люди и в тюрьме сидят и так далее, но нельзя обижать даже нарушивших закон так, чтобы они затаили зло. Они должны понимать, что решение принято справедливо. Главное – справедливость. Для доярки, для механизатора, для специалиста, руководителя любого уровня. Даже если его наказал, он должен понимать, что он сам виноват. Мы такую страну должны создать, и мы в этом направлении идем", - отметил глава Белоруссии.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
13 июня 2023, 12:16
 
В миреБелоруссияГродненская областьАлександр Лукашенко
 
 
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