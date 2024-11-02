Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к расследованию против Telegram
© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против Telegram, пишет в субботу бельгийское издание Soir.
"Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - указывает издание.
Также сообщается, что в бельгийской прокуратуре интересуются этой платформой с 2020 года, так как зачастую ее используют преступные группировки. "Почти все расследования, к примеру, контрабанды оружия, указывают на использование Telegram", - приводит издание слова официального представителя прокуратуры Эрика Вандерсипта.
Общий надзор за деятельностью Telegram в Евросоюзе осуществляет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Его представитель ранее заявлял РИА Новости, что какие-либо данные о нарушениях Telegram общеевропейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, не поступали.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.