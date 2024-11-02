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Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram - РИА Новости, 02.11.2024
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12:11 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/belgija-1981500051.html
Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram - РИА Новости, 02.11.2024
Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против Telegram, пишет в субботу бельгийское издание Soir. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:11
2024-11-02T12:11
в мире
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павел дуров
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против Telegram, пишет в субботу бельгийское издание Soir. "Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - указывает издание. Также сообщается, что в бельгийской прокуратуре интересуются этой платформой с 2020 года, так как зачастую ее используют преступные группировки. "Почти все расследования, к примеру, контрабанды оружия, указывают на использование Telegram", - приводит издание слова официального представителя прокуратуры Эрика Вандерсипта. Общий надзор за деятельностью Telegram в Евросоюзе осуществляет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Его представитель ранее заявлял РИА Новости, что какие-либо данные о нарушениях Telegram общеевропейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, не поступали. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20241101/telegram-1981345414.html
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в мире, франция, павел дуров, telegram, евросоюз, бельгия
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз, Бельгия
Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram

Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к расследованию против Telegram

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против Telegram, пишет в субботу бельгийское издание Soir.
"Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - указывает издание.
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1 ноября, 14:08
Также сообщается, что в бельгийской прокуратуре интересуются этой платформой с 2020 года, так как зачастую ее используют преступные группировки. "Почти все расследования, к примеру, контрабанды оружия, указывают на использование Telegram", - приводит издание слова официального представителя прокуратуры Эрика Вандерсипта.
Общий надзор за деятельностью Telegram в Евросоюзе осуществляет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Его представитель ранее заявлял РИА Новости, что какие-либо данные о нарушениях Telegram общеевропейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, не поступали.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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В миреФранцияПавел ДуровTelegramЕвросоюзБельгия
 
 
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