https://ria.ru/20241102/belgija-1981500051.html

Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram

Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram - РИА Новости, 02.11.2024

Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram

Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против Telegram, пишет в субботу бельгийское издание Soir. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:11

2024-11-02T12:11

2024-11-02T12:11

в мире

франция

павел дуров

telegram

евросоюз

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против Telegram, пишет в субботу бельгийское издание Soir. "Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - указывает издание. Также сообщается, что в бельгийской прокуратуре интересуются этой платформой с 2020 года, так как зачастую ее используют преступные группировки. "Почти все расследования, к примеру, контрабанды оружия, указывают на использование Telegram", - приводит издание слова официального представителя прокуратуры Эрика Вандерсипта. Общий надзор за деятельностью Telegram в Евросоюзе осуществляет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Его представитель ранее заявлял РИА Новости, что какие-либо данные о нарушениях Telegram общеевропейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, не поступали. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20241101/telegram-1981345414.html

https://ria.ru/20241102/durov-1968735141.html

франция

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, павел дуров, telegram, евросоюз, бельгия