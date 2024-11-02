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На Бали россиянин утонул после спора с друзьями - РИА Новости, 02.11.2024
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Туризм
 
14:08 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/bali-1981534394.html
На Бали россиянин утонул после спора с друзьями
На Бали россиянин утонул после спора с друзьями - РИА Новости, 02.11.2024
На Бали россиянин утонул после спора с друзьями
Россиянин утонул на Бали после спора с друзьями о том, кто сможет нырнуть в бассейн на более длинный промежуток времени, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:08
2024-11-02T14:08
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СУРАБАЯ, 2 ноя - РИА Новости. Россиянин утонул на Бали после спора с друзьями о том, кто сможет нырнуть в бассейн на более длинный промежуток времени, сообщает индонезийский портал Detik. “Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали", - пишет издание. По его данным, 25-летний мужчина поспорил со своими друзьями, кто сможет пробыть под водой в бассейне виллы дольше всех. Оба друга россиянина вынырнули через какое-то время. Однако третий участник спора так и остался под водой в бассейне. "Затем (друзья погибшего - ред.) подняли тело и вытащили его на поверхность. Они попытались сделать искусственные дыхание", - отмечает портал. Однако действия друзей погибшего, а также принятые бригадой скорой помощи меры не смогли спасти жизнь россиянина.
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бали, в мире, новости - туризм
Туризм, Бали, В мире, Новости - Туризм
На Бали россиянин утонул после спора с друзьями

Detik: 25-летний россиянин утонул в бассейне на Бали после спора с друзьями

© Фото предоставлено министерством туризма ИндонезииБали
Бали - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото предоставлено министерством туризма Индонезии
Бали. Архивное фото
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СУРАБАЯ, 2 ноя - РИА Новости. Россиянин утонул на Бали после спора с друзьями о том, кто сможет нырнуть в бассейн на более длинный промежуток времени, сообщает индонезийский портал Detik.
“Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали", - пишет издание. По его данным, 25-летний мужчина поспорил со своими друзьями, кто сможет пробыть под водой в бассейне виллы дольше всех.
Оба друга россиянина вынырнули через какое-то время. Однако третий участник спора так и остался под водой в бассейне.
"Затем (друзья погибшего - ред.) подняли тело и вытащили его на поверхность. Они попытались сделать искусственные дыхание", - отмечает портал.
Однако действия друзей погибшего, а также принятые бригадой скорой помощи меры не смогли спасти жизнь россиянина.
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