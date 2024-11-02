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Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины - РИА Новости, 02.11.2024
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12:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/balakovo-1981501738.html
Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины
Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины - РИА Новости, 02.11.2024
Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины
Двум жителям Балаково в Саратовской области предъявили обвинение в разбое и убийстве местной жительницы ночью 22 сентября, сообщило региональное СУСК России в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:23
2024-11-02T12:23
происшествия
россия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Двум жителям Балаково в Саратовской области предъявили обвинение в разбое и убийстве местной жительницы ночью 22 сентября, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По данным следователей, ночью 22 сентября у дома №13 по улице Бульвар Роз в Балаково обвиняемые напали на женщину, чтобы похитить ее автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею. В результате она скончалась. После этого обвиняемые накрыли автомобиль теном, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку и следственные органы обнаружили оставленный ими транспорт и тело женщины. Семья погибшей объявляла награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. В пятницу, 25 октября полиция сообщила о задержании двух жителей Балаково 20 и 19 лет. На опубликованных СУСК кадрах видно, что один из них признал вину. Обвиняемые были арестованы. "Следственными органами СК России по Саратовской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и похищением человека) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК России по Саратовской области.
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происшествия, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балаково, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины

Двум жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Двум жителям Балаково в Саратовской области предъявили обвинение в разбое и убийстве местной жительницы ночью 22 сентября, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
По данным следователей, ночью 22 сентября у дома №13 по улице Бульвар Роз в Балаково обвиняемые напали на женщину, чтобы похитить ее автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею. В результате она скончалась. После этого обвиняемые накрыли автомобиль теном, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку и следственные органы обнаружили оставленный ими транспорт и тело женщины. Семья погибшей объявляла награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.
В пятницу, 25 октября полиция сообщила о задержании двух жителей Балаково 20 и 19 лет. На опубликованных СУСК кадрах видно, что один из них признал вину. Обвиняемые были арестованы.
"Следственными органами СК России по Саратовской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и похищением человека) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК России по Саратовской области.
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ПроисшествияРоссияБалаковоСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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