https://ria.ru/20241102/balakovo-1981501738.html

Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины

Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины - РИА Новости, 02.11.2024

Жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве женщины

Двум жителям Балаково в Саратовской области предъявили обвинение в разбое и убийстве местной жительницы ночью 22 сентября, сообщило региональное СУСК России в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:23

2024-11-02T12:23

2024-11-02T12:23

происшествия

россия

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Двум жителям Балаково в Саратовской области предъявили обвинение в разбое и убийстве местной жительницы ночью 22 сентября, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По данным следователей, ночью 22 сентября у дома №13 по улице Бульвар Роз в Балаково обвиняемые напали на женщину, чтобы похитить ее автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею. В результате она скончалась. После этого обвиняемые накрыли автомобиль теном, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку и следственные органы обнаружили оставленный ими транспорт и тело женщины. Семья погибшей объявляла награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. В пятницу, 25 октября полиция сообщила о задержании двух жителей Балаково 20 и 19 лет. На опубликованных СУСК кадрах видно, что один из них признал вину. Обвиняемые были арестованы. "Следственными органами СК России по Саратовской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и похищением человека) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК России по Саратовской области.

https://ria.ru/20240415/draka-1940237296.html

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происшествия, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)